La rassegna stampa su Radio TuttoNapoli: dalle 8 c'è "Buongiorno Tutto Napoli"

La rassegna stampa su Radio TuttoNapoli: dalle 8 c'è "Buongiorno Tutto Napoli"
Oggi alle 07:55Radio TN
di Redazione Tutto Napoli.net

Parte un'altra lunga giornata azzurra su Radio TuttoNapoli, prima radio tematica sul Napoli, che sarà live dalle 8 alle 21! Si partirà con Salvatore Amoroso ed Arturo Minervini con la rassegna stampa in “Buongiorno Tutto Napoli”

Alle 9.00 due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni AnnunziataSalvatore Amoroso ed i nostri opinionisti fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa Caffè" con Fabio Tarantino e Carlo Caporale. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Gennaro De Lena e Giovanni Gambardella. Alle 15 il testimone passerà a "Napoli Talk" con il direttore Antonio Gaito Davide Baratto e nella seconda ora "Anteprima Serie A" per analisi, quiz e pronostici sul campionatoDalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con "Napoli nel mondo" di Roberto Stanzioni ed i Club Napoli. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio ZizolfiIn tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

 8.00 - 9.00 - Buongiorno Tuttonapoli
 9.00 - 11.00 - Il Bar di Tutto Napoli
11.00 - 13.00 - Pausa-caffè
13.00 - 15.00 - Cronache azzurre
15.00 - 17.00 - Napoli Talk
17.00 - 18.00 - Napoli nel mondo 
18.00 - 19.00 - Difendo la città

Per ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure scarica le nostre app gratuite:

Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android

Qui per le Smart Tv Android 

Qui per le nuove Smart Tv LG dal 2022 (in arrivo Samsung)