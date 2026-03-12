Infortunio Lobotka, Repubblica annuncia: "Non recupera neppure per il Lecce"

Affaticamento muscolare: questo il motivo alla base allo stop che lo ha tenuto ai box sabato. Il suo rientro è considerato vitale

Stanislav Lobotka non recupera per il Lecce. Non ce la fa, il play slovacco, che punta ora a tornare per la gara contro il Cagliari della prossima settimana. Secondo Repubblica oggi in edicola, infatti, Lobo sarà out anche per sabato dopo aver già saltato Napoli-Torino. Conte dunque ritroverà col Lecce tre dei quattro Fab Four. Per l'ultimo bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Lobotka aveva già saltato la gara col Torino e dunque ora potrebbe anche essere out per la prossima partita di sabato. Staremo a vedere. Intanto col Lecce pronto al suo posto ancora una volta Gilmour che tanto bene aveva fatto sabato accanto a Elmas.

Lobotka, l'infortunio e il futuro

Affaticamento muscolare: questo il motivo alla base allo stop che lo ha tenuto ai box sabato. Il suo rientro è considerato fondamentale: senza di lui, la transizione tra difesa e attacco perde quella fluidità ipnotica che ha fatto scuola in Europa, anche se Gilmour, come detto, è stato fondamentale col Torino. Ma Conte adesso lo aspetta. Poi si penserà anche al futuro. Lobo, infatti, potrebbe rinnovare e poi il Napoli potrà monetizzare. Per non perderlo dunque a un anno dalla scadenza del contratto. Il giocatore, che sta cercando di recuperare per sabato, è in azzurro dal 2020. Il suo contratto scade nel 2027. Quindi in estate mancheranno appena dodici mesi. Ecco perché il Napoli pensa al rinnovo per non svalutarlo, come rivelato questa mattina dal Corriere del Mezzogiorno.