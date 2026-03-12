Allarme in difesa: un titolare non al meglio, può saltare Napoli-Lecce
TuttoNapoli.net
Possibile novità di formazione sabato col Lecce. Non una scelta, per Conte, ma una necessità. Juan Jesus infatti non è al meglio e potrebbe non scendere in campo. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.
"In difesa dovrebbe esserci una novità: con Juan Jesus che non è al top, Conte dovrebbe tornare a puntare su Beukema da terzo centrale di destra. Al centro verrebbe confermato Buongiorno con Olivera a sinistra. Altri dubbi eventuali, per l’allenatore, sulle corsie laterali. Tre maglie per due posti, senza dimenticare Mazzocchi. Gutierrez insidia Politano a destra o Spinazzola dall’altra parte del campo. Se ne saprà di più domani, giorno di rifinitura. Intanto la squadra tornerà in campo già oggi. Il Lecce si avvicina".
Pubblicità
In primo piano
Copertina TuttonapoliIl ritorno dei Fab4! Conte sorride: Lobotka e McTominay si sono allenati in gruppo di Francesco Carbone
Le più lette
2 Starace: “McTominay è un napoletano-scozzese! Non gli piaceva il caffè, ora non ne può fare a meno"
Prossima partita
14 mar 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Lecce
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliRiscatti Alisson, Elmas e Hojlund: l'estate del Napoli inizierà subito con -70mln
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le infamanti accuse a De Bruyne, il disastro fatto con Vergara, l'insopportabile Elmas e Alisson 'a cascata'
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Dominato senza McT e Lobotka, che non passi in 2° piano! Sugli infortunati..."
Pierpaolo MatroneDe Bruyne, il suo fisioterapista belga: "Può giocare già col Torino! Ma avanti con cautela"
Pierpaolo MatroneFotoA 128 giorni dall'infortunio, riecco De Bruyne in gruppo! E la forma fisica è già incoraggiante
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l’urlo ‘Indegni’ strozzato, il solito catorcio Lukaku, la nuova porcheria arbitrale e il rimpianto a vita di Conte
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com