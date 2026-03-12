Allarme in difesa: un titolare non al meglio, può saltare Napoli-Lecce

Allarme in difesa: un titolare non al meglio, può saltare Napoli-Lecce
Oggi alle 08:40
di Fabio Tarantino

Possibile novità di formazione sabato col Lecce. Non una scelta, per Conte, ma una necessità. Juan Jesus infatti non è al meglio e potrebbe non scendere in campo. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"In difesa dovrebbe esserci una novità: con Juan Jesus che non è al top, Conte dovrebbe tornare a puntare su Beukema da terzo centrale di destra. Al centro verrebbe confermato Buongiorno con Olivera a sinistra. Altri dubbi eventuali, per l’allenatore, sulle corsie laterali. Tre maglie per due posti, senza dimenticare Mazzocchi. Gutierrez insidia Politano a destra o Spinazzola dall’altra parte del campo. Se ne saprà di più domani, giorno di rifinitura. Intanto la squadra tornerà in campo già oggi. Il Lecce si avvicina".