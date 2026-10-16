Podcast Chance per Lucca a Venezia, Scozzafava: "Non mi dà affidabilità"

Monica Scozzafava analizza il momento del Napoli e si sofferma sulla gestione di Lorenzo Lucca, possibile titolare contro il Venezia: "Approvo Allegri".

Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuta ai microfoni di Radio Tutto Napoli analizzando il momento degli azzurri dopo la sconfitta contro il Villarreal. Per ritrovare fiducia, secondo Scozzafava, la strada passa soprattutto dai risultati: "Io sono della vecchia scuola: vincere aiuta a vincere. Nel momento in cui questa squadra comincia a mettere in serie una serie di vittorie, vedrai che poi mentalmente sta bene e quindi va bene".

Scozzafava: "Approvo la gestione di Lucca, ma non mi dà affidabilità"

La giornalista si è poi soffermata su Lorenzo Lucca, che potrebbe avere una chance dal primo minuto contro il Venezia: "Faccio un po' fatica a risponderti perché non lo so. Se dovesse accadere, certo, saremo tutti contenti". Sulla gestione dell'attaccante da parte di Massimiliano Allegri, Scozzafava aggiunge: "La approvo. Ce l'ha e quindi lo deve gestire così. Non so neanche se approvarla o non approvarla. Questo attiene al mestiere dell'allenatore, a come lui pensa di tenere le fila dello spogliatoio, di mettere la squadra in equilibrio. Non lo so. Certo, in questo momento mi chiedi: ma Lucca dà affidabilità? No, a me no. Poi posso sbagliare. Magari sabato fa una grande doppietta".