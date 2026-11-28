Podcast Esposito-Napoli? Iori: "Ha grandi qualità tecniche, lo vedrei bene con Hojlund"

Alessandro Iori a presenta la sfida col Sassuolo e analizza Sebastiano Esposito e Noah Lang.

Alessandro Iori, giornalista e telecronista di DAZN, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, alla vigilia della sfida tra Sassuolo e Napoli. Il collega ha analizzato le difficoltà della formazione neroverde, reduce dal cambio di allenatore, soffermandosi anche sulle qualità di Sebastiano Esposito, profilo accostato alla società partenopea, e sulla crescita di Noah Lang nelle ultime partite.

Che partita ti aspetti tra Sassuolo e Napoli?

“Chiaramente l'andamento delle ultime settimane prospetta una partita con un pronostico molto favorevole al Napoli, però dopo un periodo di crisi così prolungato io mi aspetto prima o poi anche dei cenni di reazione da parte del Sassuolo, che ha perso anche la partita d'esordio con Roberto D'Aversa contro il Genoa. D'Aversa ha detto che la squadra per atteggiamento gli è piaciuta, che ha intravisto segnali positivi. Io devo dire che ho commentato quella partita per DAZN e non ho visto un Sassuolo migliorato in quelli che sono i suoi difetti strutturali di questa stagione, soprattutto questa difesa così vulnerabile, la peggiore di tutto il campionato. Sono due gol e mezzo a partita e, se non hai un attacco che ne fa tre a partita, e il Sassuolo non ce l'ha, è chiaro che poi fare punti diventa molto difficile. È una squadra che ha paura in questo momento, che si sente fragile, che al primo soffio di vento tende ad andare giù. È una squadra nel pieno di una difficoltà per certi versi imprevista a inizio stagione, quando il Sassuolo pensava di aver costruito una squadra bella, frizzante, ma aveva evidentemente delle basi molto fragili. Questa difesa è stata privata per infortunio di Leijsen, che era l'elemento di riferimento e si è rotto il crociato nella partita contro il Milan, e non ha avuto sostanzialmente a disposizione per tutta la preparazione estiva altri due elementi cardine, come Idzes e Viti. Adesso sta pagando tanto, senza considerare poi i ripetuti errori di Muric, che ha regalato partite come quelle contro il Monza e il Frosinone. Questo ha appesantito il cammino della squadra, ha portato all'esonero di Alberto Aquilani, secondo me non del tutto meritato, perché comunque la squadra aveva una sua identità, un gioco riconoscibile. Adesso con D'Aversa si pensa soprattutto al pragmatismo e a salvare una stagione nata male”.

Con D'Aversa ti aspetti un Sassuolo tatticamente più accorto rispetto alla gestione Aquilani?

“Domenica ha iniziato contro il Genoa con una difesa a tre centrali, che però non ha dato particolari risultati positivi. Il Sassuolo nel primo tempo, quando giocava a tre dietro, ha incassato due gol. Nel secondo tempo è tornato a quattro, che è un po' l'assetto che la squadra riconosce meglio, e qualcosa in più dal punto di vista dello sviluppo del gioco ha avuto. Il Genoa non ha più creato pericoli, ma anche perché non aveva bisogno di crearne. Nel secondo tempo ha fatto una partita di contenimento, di gestione del doppio vantaggio. Il Sassuolo non ha rischiato quasi niente, ma devo dire che ha anche prodotto non tantissimo per riaprire la partita. Quindi è stato un secondo tempo abbastanza bloccato e difficile da giudicare dal punto di vista della tenuta difensiva, proprio perché il Genoa non aveva bisogno di spingere. Questa settimana è arrivata per il Sassuolo anche la brutta notizia dell'infortunio di Adzic, rimediato in Nazionale una decina di giorni fa. C'è stato un percorso diagnostico abbastanza laborioso, che ha portato all'individuazione di questo infortunio, che sostanzialmente chiude la stagione di Adzic a Sassuolo. Tant'è che adesso ripassa alla società che ne detiene il cartellino, ovvero la Juventus. Un'altra pessima notizia per il Sassuolo, perché Adzic con tre gol aveva scandito un inizio di stagione positivo, firmando anche il gol dell'ultima vittoria, il 13 settembre, proprio contro la Juventus. Il Napoli non deve sottovalutare le qualità di questa squadra contro le big, perché il Sassuolo ha fatto tre punti contro la Juventus, ha imposto il pareggio al Milan e quello contro il Milan è l'unico punto raccolto nelle ultime otto partite. Questo significa che comunque resta una squadra che, quando trova un'avversaria di alto livello, come sempre nella storia del Sassuolo in Serie A, tende a esaltarsi. Però i limiti tecnici in questo momento sono notevoli”.

Sebastiano Esposito è finito nel mirino del Napoli. Lo vedresti bene come seconda punta al fianco di Hojlund?

“Io credo che sia un giocatore con qualità tecniche notevolissime, non ancora del tutto esplorate. Secondo me quello di seconda punta, di attaccante dietro un riferimento centrale, è il suo ruolo ideale. Non da centravanti, come viene utilizzato spesso nel Sassuolo, non da esterno, come l'abbiamo visto utilizzare in Nazionale. Sono pure ruoli in cui si sa adattare, chiaramente, essendo un giocatore di ottimo livello tecnico. Però la seconda punta mi stuzzica molto, perché credo potrebbe essere proprio la posizione perfetta. Con un attaccante di riferimento che attira molto anche le attenzioni dei difensori centrali avversari, lui, muovendosi e avendo possibilmente qualche spazio in più, potrebbe mostrare e valorizzare le sue qualità tecniche. Sono qualità tecniche notevoli. È un giocatore che ha avuto un po' di vicissitudini ultimamente, un'estate complicata anche a livello di rapporti con il Cagliari, l'addio un po' burrascoso, l'arrivo al Sassuolo dove la stagione era iniziata piuttosto bene, per esempio con i gol anche contro la Juventus. Anche dal punto di vista psicologico, il rigore fallito a San Siro con la Nazionale contro la Francia è stato un episodio che ha un po' appesantito ulteriormente, oltre al rendimento negativo del Sassuolo, questo momento personale per Sebastiano Esposito, che forse si sta guardando intorno per cercare di dare una svolta anche personale a questo momento non particolarmente positivo”.

Con le difficoltà del Sassuolo a centrocampo, gli inserimenti di McTominay potrebbero risultare ancora decisivi?

“Assolutamente, poi bisogna vedere come il Sassuolo deciderà di adeguarsi in mezzo al campo, se giocherà con un 4-3-3 un po' più compatto. È chiaro che l'assenza di Bakola, così come quella prolungata di Volpato, che domani dovrebbe tornare a disposizione da quanto intuito, hanno pesato nel cammino recente del Sassuolo. Bakola non dovrebbe recuperare, è in forte dubbio. Oltre a lui e ad Adzic, diciamo che il centrocampo del Sassuolo immaginato a inizio stagione ha perso dei pezzi importanti. Matic resta un elemento di riferimento, però comunque la carta d'identità pesa anche per lui. Lipani è un giocatore che fa benissimo in Under 21, in Serie A però ancora non è riuscito a consolidarsi come presenza fissa. Thorstvedt è un giocatore di alto livello che ha bisogno però di una squadra attorno che gli consenta di sfruttare le sue doti anche in proiezione offensiva. È un momento abbastanza delicato e la situazione del centrocampo del Sassuolo lo riflette in maniera quasi plastica”.

Ti aspettavi il rilancio di Noah Lang dopo le difficoltà iniziali e le tensioni con la tifoseria?

“Assolutamente no, perché in quella mattinata al Maradona con la Lazio sembrava che la storia fosse destinata a concludersi a gennaio. Invece è un giocatore che ha grandi qualità. Dal punto di vista tecnico e qualitativo può dare tanto”.