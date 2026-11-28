Podcast Futuro Lang, Malfitano: “Cessione non utile e non necessaria. Possibile partenza è un'altra"

Salvatore Malfitano analizza le strategie di mercato degli azzurri, il futuro di Lang e la gestione di De Bruyne.

Salvatore Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, alla vigilia della trasferta contro il Sassuolo. Il collega ha analizzato i segnali di crescita della squadra di Massimiliano Allegri, auspicando che la prestazione contro il Manchester City possa rappresentare il punto di svolta della stagione. Ampio spazio anche al calciomercato, con le considerazioni sul futuro di Noah Lang e Lorenzo Lucca, sugli obiettivi per l'attacco e sul possibile arrivo del portiere brasiliano Morisco.

Che cosa ti lascia questa settimana azzurra, caratterizzata dalla vittoria contro il Torino e dal pareggio sul campo del Manchester City?

“Da un lato, secondo me, dobbiamo rimanere un po' piantati con i piedi per terra, nel senso che il Napoli ha avuto comunque degli sprazzi durante la stagione di ottimo calcio, di ottimi risultati. Il Napoli, quando il gioco si fa duro, diventa la squadra che tutti vorremmo vedere, perché va a Milano e va sopra di due gol con l'Inter, quando viene la Roma al Maradona va sopra di due gol con la Roma, quando gioca con il Manchester City va due volte in vantaggio. Il problema è che non sempre riesce a mantenere questa soglia di applicazione, concentrazione e abnegazione in tutte le partite che gioca. Noi dobbiamo augurarci, d'altro canto, che questo sia il punto di svolta di questo Napoli. Tante volte abbiamo parlato, anche con Allegri, del fatto che esiste un punto di rottura dal quale poi la squadra comincia a macinare. Noi ci dobbiamo augurare che quello che abbiamo visto a Manchester sia un Napoli che ha segnato il suo punto di svolta, che si è detto che può fare molto meglio, che può ambire a qualcosa di più importante. Dobbiamo augurarci che dia continuità, sia sotto il profilo delle motivazioni sia sotto quello tecnico-tattico, a quanto di buono ha fatto vedere”.

Ti aspetti nuovamente il 4-3-3 contro il Sassuolo?

“È chiaro che una partita europea contro una squadra di palleggiatori di massimo livello è un conto, un altro è affrontare la squadra meno in forma della Serie A, che ha collezionato sette sconfitte nelle ultime otto gare. Inoltre, ora bisogna fare anche un po' di necessità virtù. Io, francamente, una volta trovata una strada maestra proverei a seguirla. Personalmente proverei a riproporre questo 4-3-3 con Spinazzola sullo stesso asse di Politano, perché mi è sembrata una combinazione davvero, davvero felice. Viceversa, se dobbiamo attenerci a quelle che potrebbero essere le probabili scelte di formazione, io comunque me lo aspetto così, però me lo aspetto un po' diverso, magari con un po' di turnover, con Beukema largo e non Spinazzola, senza De Bruyne. Però spero e credo che si riparta da quell'idea di gioco”.

Quanto cambia il Napoli senza De Bruyne, fermato da un affaticamento muscolare?

“Cambia perché chiaramente il centrocampo ha un altro volto senza De Bruyne che, nonostante con mio dispiacere tanti colleghi dopo la partita di Manchester abbiano giudicato la sua una prova incolore, ha fatto una prova di grandissimo livello. Sempre a testa alta, sempre a verticalizzare, a cambiare gioco. A volte io credo che certe cose si diano troppo per scontate, ma si danno per scontate se De Bruyne gioca a certi livelli. Io non credo che il Napoli possa permettersi di discettare sulle qualità di De Bruyne. Detto questo, io credo che cambi perché comunque lo va a sostituire Anguissa, che è un calciatore più fisico, più di inserimento, più di duello aereo, cosa che invece De Bruyne non ha affatto. Quindi mi aspetto un Gilmour molto più coinvolto in regia, per forza di cose. Credo che comunque sarà Anguissa a dargli maggiormente un supporto sul piano dell'impostazione e magari anche Politano potrebbe arretrare un pochino in fase di costruzione, per cercare di accelerare una manovra che magari non necessariamente potrebbe contare su una giocata che spacca in due il campo. Questo sarà un po' un dubbio, secondo me”.

Con D'Aversa ti aspetti un Sassuolo più accorto e difensivo rispetto alla gestione Aquilani?

“Io credo che più che una questione di difensivismo conti anche il modo di approcciarsi proprio alla dimensione in cui ci si trova. Aquilani mi ha dato l'idea di essere un allenatore ovviamente giovane, perché fino a pochi anni fa ce lo ricordiamo in campo, che ha provato a trasmettere la propria idea di calcio a una squadra nella speranza che questa attecchisse e che magari poi il Sassuolo a questo punto della stagione si ritrovasse a metà classifica. D'Aversa non ha quel tipo di approccio lì, perché nelle squadre di Serie A in cui ha lavorato aveva l'obiettivo di portarle alla salvezza e quindi io lo trovo più pragmatico da questo punto di vista. Però ricordo come giocava col Parma la prima volta che salì in Serie A: nel suo 4-3-3 si vedeva qualcosa di anche innovativo, considerando il materiale umano a disposizione. Adesso il Sassuolo ha bisogno di fare punti. Il Napoli sicuramente deve mantenere una soglia di attenzione molto alta. Il Sassuolo potrebbe giocare per chiudersi, ma secondo me non così tanto, perché ha veramente bisogno di muovere la classifica. Il Napoli deve essere bravo a imporre immediatamente il proprio gioco per far emergere il maggior valore tecnico dei giocatori a disposizione. Io mi aspetto una grande partita, devo essere onesto, soprattutto da Lang, perché voglio che abbia continuità e voglio rivedere quello che ha fatto vedere a Manchester. Mi aspetto una grande partita anche da McTominay, che invece a Manchester secondo me è stato un po' in grande difficoltà”.

Alla luce delle ultime prestazioni di Noah Lang, è da escludere una sua partenza a gennaio?

“In un certo senso è proprio da escludere di base, perché io credo che quando abbiamo parlato della possibilità che partisse Lang in modo molto concreto l'abbiamo fatto in estate, quando il Napoli aveva bisogno di fare cassa, di fare spazio all'eventuale arrivo di un altro attaccante che poteva essere Gabriel Jesus o chi per lui all'epoca. Oggi il Napoli si ritrova comunque a giocare con un 4-3-3, perché per il momento è quello con cui sta giocando, quindi con due esterni offensivi d'attacco. Devi avere in totale quattro esterni d'attacco in rosa, se non sbaglio i conti. Quindi ad oggi la partenza di Lang non è né utile né necessaria. Io mi aspetto molto di più magari che un Lucca possa lasciare Napoli nel momento in cui gli azzurri scelgano poi di andare a prendere un altro attaccante. È da capire in che modo, perché noi dobbiamo capire se il Napoli vuole fare un mercato di rafforzamento e quindi va a puntellare la rosa con quello che può essere utile, magari non spendendo tanto, o di rinnovamento e quindi vuole anticipare quello che potrà essere il mercato estivo, andando a prendere oggi i giocatori che potranno servire in un prossimo futuro. In questo caso potrebbe avere senso puntare su un calciatore come Varela, perché io credo che, se il Napoli lo va a prendere e fa un investimento importante, è perché lo vede come l'attaccante del futuro”.

Tra gli obiettivi del Napoli c'è anche Sebastiano Esposito. Che tipo di investimento sarebbe?

“Sì, è nei radar, ma io credo che in quel caso si parli di rafforzamento, nel senso che non credo che Sebastiano Esposito sia individuato come un possibile titolare di questa squadra. Inoltre il Napoli, almeno per quello che mi è sembrato di capire fino ad ora, sta seguendo varie piste, ma secondo me non affonderà su nessuna. Anzi, andrà a finire che si accontenterà di quello su cui non vanno gli altri, perché il Napoli oggi segue Esposito, segue Zirkzee, segue Varela, per capire dove può andare a pescare meglio e a quali condizioni. Ad oggi il Napoli non ha tutta l'intenzione di investire in modo pesante, perché adesso io vi rigiro una domanda: facciamo che il Napoli faccia un investimento importante, ma che Allegri non riesca a rientrare tra le prime quattro. Allegri dovrebbe essere confermato alla fine dell'anno?”.

Il Napoli potrebbe anticipare a gennaio l'acquisto del portiere brasiliano Morisco oppure rimandare l'operazione all'estate?

“Io credo che questo non cambi in modo drastico quello di cui ha bisogno il Napoli, perché comunque secondo me, in una squadra ideale, il secondo portiere che vai ad aggregare deve essere quello della Primavera, perché hai bisogno di far crescere anche questo tipo di calciatori e di certo quel tipo di esperienze può tornare utile. Detto questo, comprare adesso un portiere o comprarlo a luglio, io non capisco quale differenza ci sia, perché parliamo comunque di un calciatore che farebbe delle presenze soltanto nel caso remoto in cui si infortunasse anche Milinkovic-Savic nei prossimi tre mesi, e non è proprio una probabilità così elevata. Secondo me in questo momento non investirei per prendere un portiere, rimanderei anche per capire poi chi tenere tra lui e Meret, se tenerne uno o mandarli via tutti e due. Secondo me queste sono risposte che il Napoli non ha ancora e che non è in grado di avere. Di Meret si dice che dovrebbe andare via da una vita, gli si fanno dei rinnovi di due o tre anni eppure non viene mai ceduto. Allora io credo che il Napoli debba anche un attimo chiarire quelle che sono le proprie intenzioni da questo punto di vista e agire di conseguenza, altrimenti sembrano investimenti che non hanno né capo né coda”.

Anche Sam Beukema sta finalmente iniziando a convincere. Sei d'accordo?

“Assolutamente sì, sono d'accordo. Io ero uno di quelli che non ci poteva credere che avesse subito una tale involuzione. Parliamo di un calciatore che comunque in Serie A se l'è sempre cavata benissimo, che in Champions League ci era arrivato con il Bologna. Quindi mi sembrava strano che poi tutt'a un tratto diventasse un brocco. Invece no, sono contento che si sia rivalutato anche lui, che si sia rivalutato anche Lang”.

Anche Gilmour, in questo momento, sembra avere in mano le chiavi del centrocampo azzurro.

“Assolutamente sì, ma anche perché certe cose poi nascono a livello di opportunità. Nessuno avrebbe mai pensato a un centrocampo senza Lobotka, eppure oggi capisci che è possibile. Nessuno avrebbe pensato mai a una fascia destra senza Di Lorenzo, eppure oggi ti rendi conto che comunque è possibile. Quindi il Napoli ora si sta scoprendo anche sotto un'altra veste e ben venga che questo poi serva quantomeno a far venire fuori questi giocatori e quindi, nella sfortuna, avere un po' la fortuna di ottenere queste risposte importanti”.