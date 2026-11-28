Podcast Improta: “Lucca non è da Napoli! Lang? Andava aiutato! Possibile una clamorosa rimonta"

Gianni Improta critica le scelte di mercato e avverte gli azzurri sui rischi della sfida col Sassuolo.

Gianni Improta, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania, alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. Il baronetto di Posillipo si è soffermato sulle strategie di mercato della società azzurra, evidenziando la necessità di investire sui giovani talenti con maggiore lungimiranza e criticando alcune operazioni delle ultime sessioni di calciomercato.

Come mai il Napoli non riesce più ad anticipare la concorrenza su giovani talenti come Varela o i fratelli Esposito, ritrovandosi invece a fare i conti con investimenti sbagliati?

“Indubbiamente quello che hai appena detto riguarda un po' la storia del Calcio Napoli, perché a livello di investimenti sui giovani promettenti abbiamo degli esempi negativi che poi, nel tempo, hanno fatto sì che il Napoli spendesse delle cifre incredibili per portarsi dentro dei calciatori validi. Faccio un esempio che tutti conoscono, però bisogna farlo per capire il DNA della società Calcio Napoli, al di là dei proprietari che si sono succeduti, dall'era Ferlaino all'attuale era De Laurentiis. Quando il buon Gianni Di Marzio, che ricordiamo con tanto affetto, va in Argentina e al suo ritorno fa presente alla società che bisognerebbe investire 300-400 milioni per andare a prendere un certo Maradona, non lo vanno a prendere, per poi andare a spendere, giustamente per il più grande del mondo, 13 miliardi di vecchie lire. Ma questa spesa è stata fatta esclusivamente per la capacità di due grandi personaggi del passato, con due ruoli ben distinti e separati: Antonio Juliano e Dino Celentano, l'uno nelle vesti di direttore generale e l'altro come dirigente. Se non fossero stati loro due a impuntarsi per portare Diego a Napoli, il buon Ferlaino non avrebbe mai speso quei 13 miliardi. Il concetto è uno solo: bisogna avere coraggio nell'andare a investire su calciatori che da giovani ti fanno vedere il loro valore. Tu devi essere bravo a essere lungimirante, a proiettarli nel futuro, a spendere molto meno, però dopo ti ritrovi dei calciatori importanti. Hai fatto degli esempi di giovani nostri, tra l'altro appartenenti pure alla nostra regione, che devono emigrare per farsi spazio e per poi farci rammaricare. Parliamo addirittura di quattro talenti di Castellammare, a partire dai fratelli Esposito per andare a finire a Donnarumma. Erano ragazzi che si potevano prendere con due o trecento milioni di vecchie lire addirittura. Se poi andiamo a vedere quello che il Napoli ha speso nell'ultimo mercato, si è creata una situazione di stallo inconcepibile. Io l'ho detto dall'inizio dell'anno e lo ripeto ancora: ma è possibile che non si riesca a capire che un calciatore come Lucca, con tutto il rispetto, non è da Napoli? Il Napoli ha avuto sempre i più grandi attaccanti del mondo. Poi andiamo a incontrare le caratteristiche caratteriali dei singoli calciatori e dobbiamo essere noi bravi, parlo degli allenatori e della società, a metterli in condizioni tali da poter rendere al massimo. Hai citato pure Lang, che ora si è svegliato, ma si è visto da subito che era un grande calciatore. Bisognava aiutarlo nel fatto ambientale, dargli fiducia totale. Così non è stato e allora, ora che ha trovato finalmente l'allenatore che crede in lui, sta dando il meglio di se stesso. Ai calciatori stranieri, soprattutto, per vederli rendere al massimo devi dare il tempo di capire come siamo fatti noi, non solo come popolo, ma anche l'ambiente e quant'altro. Diversamente puoi commettere degli errori, come sono stati commessi nell'andare a prendere tutti quei calciatori che avete citato, rovinando un po' le casse a livello economico. Poi arriva una situazione di stallo in cui non ti puoi muovere più sul mercato perché devi fare chiodo scaccia chiodo. Questo è il vero problema. Bisogna avere il coraggio, dall'inizio, di andare a investire sui quindicenni e sedicenni, spendere anche dei bei soldini, ma se sei lungimirante, se sei competente, non sbagli mai”.

Contro il Sassuolo il Napoli è chiamato a dare una dimostrazione di forza e continuità. Quali sono le insidie della partita?

“Assolutamente, hai detto continuità e sposo in pieno questa parola, perché è quello che serve ora al Napoli dopo queste ultime gare. Con il recupero di alcuni calciatori, che pian piano si stanno mettendo di nuovo a disposizione per le scelte di Allegri, il Napoli è migliorato notevolmente. La cosa che mi preme dire è che questa potrebbe essere una gara trappola, come lo fu quella contro il Venezia. Sono molto rammaricato, anche vedendo giocare ieri sera la squadra che ci ha battuto. Se noi vogliamo aspirare a delle posizioni che poi ci devono portare, pian piano, a poter raggiungere qualche traguardo, non possiamo andare a Venezia e perdere come abbiamo perso. È acqua passata, va bene, ma attenzione perché la trappola è dietro l'angolo anche con il Sassuolo. Il Napoli deve dare un segnale di continuità e di consapevolezza della propria forza, perché se vai in Inghilterra e dimostri contro il City quello che tutto il mondo ha visto, non puoi poi fare un ulteriore passo falso con il Sassuolo. Il Napoli domani deve andare là e vincere da par suo, perché per me è il secondo o terzo organico più importante della Serie A. Solamente gli infortuni e alcune scelte tattiche e tecniche l'hanno portato in una situazione che sembra ibrida, ma che potrebbe dare luogo anche a una rimonta clamorosa. L'importante è che i ragazzi si rendano conto che sono forti, perché lo hanno dimostrato contro le squadre più importanti della Serie A, ma anche contro alcune squadre a livello internazionale. Il Napoli se l'è sempre cavata, è sempre uscito a testa alta. Quindi c'è la possibilità di rifarsi, ma attenzione perché domani potrebbe essere una gara trappola e bisogna scendere in campo con la convinzione di farla propria al più presto possibile”.