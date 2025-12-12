Podcast Club Napoli Udine, Chierchia su parole Runjaic: "Cosa c'è di male? Ha sbagliato!"

Pietrangelo Chierchia, storico presidente e attuale presidente onorario Club Napoli Udine, è intervenuto nel corso di Napoli Talk, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

Chierchia ha commentato queste parole di Runjaic, allenatore dell'Udinese, che in conferenza ha appena detto: "Arriva il Napoli ora e sappiamo che metà stadio tiferà Napoli, in Italia funziona così, cose che in Germania o altrove non accadono. So che abbiamo tanto lavoro da fare, gli alti e bassi fanno parte del processo di crescita, conosco a memoria carriera e dati di tutti i nostri giocatori e lavoriamo per trovare i giusti frutti".

Ecco le sue parole: "A Udine siamo abituati a sentire di peggio, sono parole che non mi feriscono più di tanto. Forse Runjaic non conosce certe dinamiche e poi queste sono cose che succedono anche con Juve, Milan e Inter. Ha detto una cosa sbagliata. Magari in Italia c'è solo più libertà rispetto ad altri pesi. Un tifoso può guardarsi la partita anche in altri settori, anzi è un bene, non è una cosa sbagliata, anzi".

"Runjaic deve capire che il proprio pubblico non percepisce il calcio come succede in altre grosse realtà come Napoli. Non c'è la corsa al biglietto. Io spero che le cose migliorino e non peggiorino con la Fan Card che in realtà ha solo portato disagi e nulla di concreto. I problemi esistono sempre, ma le possibilità ci sono. Il tifoso friulano, però, non è molto attaccato al calcio. Per loro ci sono cose più importanti. Chi compra il biglietto lo fa solo alla fine trovando magari stadio già pieno con tifosi di altre squadre".