Radio TN Udinese-Napoli, occhio al fantacalcio: i 6 giocatori da schierare

Carmine Cassandra, giornalista di Fantacalcio.it, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "

"Ecco i sei giocatori consigliati per Udinese-Napoli: per i bianconeri occhio a Solet, a Piotrowski che è un giocatore molto promettente e poi a Zaniolo che proprio a Udine si è ritrovato. Per il Napoli, ad eccezione dei soliti noti, i giocatori su cui poter puntare per la partita di Udine sono Beukema, Spinazzola e Politano che non segna dal 30 marzo".