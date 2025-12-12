Podcast Iezzo: "Meret superiore a Milinkovic, è tra i più forti tecnicamente in Europa!"

vedi letture

L'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo è intervenuto nel corso di 'Napoli Talk', trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Qualche novità ci sarà domenica. Che la squadra sia cotta l'ha detto Conte, ci sono calciatori che giocano sempre. Purtroppo quando accumuli stanchezza è normale giocare qualche partita sottotono ed è quello che è successo a Lisbona. Si vedeva che il Napoli rispetto al Benfica arrivava secondo sui palloni. Il Benfica era molto più reattivo. Ma io penso che in questo momento qui qualche alternativa ce l'hai: Juan Jesus e Politano, ad esempio, danno ampie garanzie. Così come Spinazzola che ormai è recuperato. Insomma, i giocatori per poter far rifiatare qualcuno ce l'hai".

"Vergara? E' un grande e diventerà un grandissimo giocatore, ma serve spazio e un po' di coraggio nel metterlo dentro dall'inizio e non solo nel finale. Vergara ha grandi colpi, è un ragazzo mentalizzato, fa bene anche la fase di non possesso, non si risparmia e ha dei colpi importanti, ha un bel piedino. Non vedo perché non buttarlo dentro come fanno gli altri club. Real e Barcellona buttano dentro anche giocatori più giovani mentre noi aspettiamo, ma che cosa? Se uno non gioca come acquisisci esperienza?".

"Le difficoltà europee non dipendono dall'allenatore, ma bisogna avere coraggio in Champions. Serve la fantasia dei giocatori per creare superiorità numerica, tutto quello che non ho visto nel Napoli in Europa ma soprattutto a Lisbona, dove il Napoli è stata la brutta copia delle squadre delle ultime 5 gare. I gol presi erano evitabili, sul primo la difesa era schierata e ha saltato un attaccante che era la metà di McTominay e là non dipende dal fatto che sei cotto".

"Milinkovic-Savic? Spieghiamola bene: sul primo gol, quando la palla va verso l'area di rigore, i portieri coraggiosi fanno sempre due passetti, però poi se sai che non ci arrivi torni indietro e stai comunque nei tempi giusto. Poi la palla sbuca e nessuno se l'aspettava, neanche lui, perché la difesa era schierata con gente fisica. Invece la palla passa e lui subisce gol. Magari poteva andarci più cattivo ma sul primo gol lui non ha colpe. Sul secondo era inchiodato sul primo palo e invece uno come lui doveva prenderla. Vanja comunque i suoi 202 centimetri li sfrutta sulle palle alte ma poi qualcosina paghi sui palloni bassi vicino al corpo".

"Meret superiore a Vanja? Sono mesi, anni che difendo Meret, purtroppo questo ragazzo non è mai stato esaltato pur avendo vinto due scudetti. Ma lui tecnicamente è tra i più forti in Europa, non solo in Italia o rispetto a Milinkovic. Poi certo anche lui ha sbagliato qualcosina, ma come tutti. Ma Meret è fortissimo e ha grande carattere e non si discute. Ha accettato tante, troppe critiche in questi anni".