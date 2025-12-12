Podcast Fava: "Lucca? Non era ancora pronto per Napoli, serviva un altro step"

Dino Fava, ex attaccante di Udinese e Bologna, è intervenuto nel corso di Cronache Azzurre, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Udine è un'isola felice, si sta bene, non c'è pressione, si gioca tranquilli e questo può essere un vantaggio per il Napoli. L'Udinese è una squadra molto particolare che può sfoggiare anche prestazioni altalenanti, ad esempio perde in casa e poi batte l'Inter in trasferta. E' un punto interrogativo come squada".

"Il Napoli non deve avere l'approccio alla partita come mercoledì, penso sia stato tra i peggiori, mai avevo visto così tanti errori. Ma Conte sicuramente avrà parlato alla squadra. Parlare da esterni è facile e fare i professori, ma io avrei fatto riposare qualche giocatore perché in alcuni ruoli i sostituti ci sono. Forse Conte in allenamento aveva visto che alcuni stavano ancora bene".

"Lucca? Inizialmente non ero favorevole al suo arrivo. Il Napoli lo ha voluto subito in maniera decisa e allora ho cambiato pensiero. Ma Lucca sta avendo problemi. Lucca forse deve ancora fare un po' di esperienza perché Napoli è davvero tosta, così come altri club dove si punta a vincere. Oggi serve un altro step intermedio tra Udine e Napoli. Non è ancora pronto e col rientro di Lukaku giocherà ancora meno".