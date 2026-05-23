Podcast Come gioca Italiano? Il match analyst Gornati: "Vi spiego le differenze con Conte"

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Jacopo Gornati a Radio Tutto Napoli analizza la proposta di gioco di Vincenzo Italiano: dal pressing alla fase offensiva, fino ai giocatori da valorizzare

Jacopo Gornati, match analyst ex Burkina Faso e founder di PreTattica, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Come vedresti Vincenzo Italiano a Napoli?

"Ci sono dei punti di continuità rispetto a quello che ha iniziato Conte, e ci sono anche dei punti di rottura. È un allenatore che avrebbe l'opportunità della vita dopo una carriera a scalare sempre gradini, andare in una piazza come Napoli sarebbe il definitivo salto di qualità. Già questo sarebbe da valutare: penso che non ha quasi mai lottato per le primissime posizioni, quindi sarebbe un banco di prova importante".

Ci spieghi quali sarebbero le differenze e i punti in comune con Conte dal punto di vista tattico?

"Dal punto di vista tattico, continuerebbe con l'uno-contro-uno in fase difensiva visto quest'anno molte volte con Conte. La squadra di Italiano è nelle primissime posizioni nel dato del PPDA, ossia il dato che dice quanta pressione metti agli avversari, il Bologna è sempre nelle primissime posizioni perché attua sempre una pressione uno contro uno. Dal punto di vista della proposta offensiva, si va a cambiare perché in realtà Italiano fa un gioco molto diretto, gioca spesso con la palla lunga per andare poi ad attaccare la seconda palla. Diciamo che è molto basic la proposta offensiva Italiano, nonostante sia incensato per la proposta di gioco e non capisco il motivo. Chiaramente è un gioco che richiede tantissima intensità, diventa cruciale poi andare a recuperare tutte le seconde palle, serve un centrocampo anche piuttosto fisico. E poi andare ad attaccare nella metà campo avversaria allargando spesso il gioco e andando a cercare i cross o comunque un attacco laterale, cosa molto diversa dal Napoli di quest'anno che era molto dipendente dalla verticalizzazione centrale su Hojlund, per poi sviluppare gli inserimenti dei giocatori sotto-punta o dei quarti di centrocampo. È un test, sarebbe quasi una scommessa, per Vincenzo Italiano sarebbe un salto enorme dalla piazza di Bologna".

La rosa del Napoli ti sembra adatta per Italiano o credi che servirebbero molti acquisti?

"L'undici di base è assolutamente una squadra per Italiano. Se penso ad Italiano come un giocatore come Alisson Santos, fantacalcisticamente è perfetto, con lui potrebbe esplodere. Citerei la crescita esponenziale che ha avuto Rowe in questa stagione, rivelatosi il miglior elemento offensivo dopo un inizio in sordina. Chiaramente devi andare a creare delle alternative giocando più competizioni, devi dare riposo. Con Italiano mi immagino che Politano si sgancerebbe dal ruolo di quinto in fase di non possesso, però per mantenere una qualità nelle prestazioni devi comunque prendere delle alternative. E vedendo quanto ruota Italiano, devono essere delle alternative quasi al pari dei titolari".