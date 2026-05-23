Osimhen-Gala, il presidente: “ADL chiese garanzie e chiamò Unicredit. Una cosa mai vista”

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Victor Osimhen è stato uno dei protagonisti assoluti del Galatasaray nella corsa al titolo di campione di Turchia e ora il suo futuro

Victor Osimhen è stato uno dei protagonisti assoluti del Galatasaray nella corsa al titolo di campione di Turchia e ora il suo futuro torna al centro dei rumors di mercato. L’attaccante nigeriano è seguito da diversi club europei, ma in Turchia sembra aver trovato la sua dimensione ideale, conquistando anche il cuore del presidente Dursun Özbek. Proprio il numero uno del club ha raccontato i retroscena dell’operazione che lo ha portato a Istanbul dal Napoli per 75 milioni di euro, una trattativa complessa e, per il calcio turco, decisamente fuori dall’ordinario.

Le parole di Özbek e la complessità dell’operazione

Secondo quanto dichiarato dal presidente a HT Spor, il club di De Laurentiis avrebbe richiesto particolari garanzie per la cessione: “Il Napoli ha chiesto una garanzia per Osimhen. È la prima volta che vedo una cosa del genere. In realtà, le procedure sono già molto rigide normalmente. Si sono appoggiati al direttore generale di UniCredit, che è partner del gruppo Koç, come riferimento”.

Anche la fase di pagamento dell’operazione da 75 milioni di euro è stata tutt’altro che semplice: “Una parte l’abbiamo pagata in anticipo, un’altra parte l’ho versata tramite la mia azienda. 35 milioni di euro dalla mia società. È stato un trasferimento davvero molto difficile da questo punto di vista”.