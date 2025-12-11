Podcast Corbo: "Milinkovic? Ho un pregiudizio dopo una frase che mi disse Ancelotti"

"Nei confronti di Milinkovic sono condizionato da qualche pregiudizio, ma quando scrivo certo di essere sempre terzo. Ma io non ho condiviso la partenza di Caprile che a Cagliari sta facendo benissimo e il suo acquisto, tra l'altro oneroso. Per me quello è stato un errore del mercato definito da me pasticciato. Io però ho anche riconosciuto una serie di meriti in quelle che sono le sue grandi impennate. Lui è un mancato cantante lirico perché alterna acuti meravigliosi a qualche stecca. Ancelotti a Castel Volturno mi disse che bisognava seguire Meret che è un gioiellino. Il suo parere, ripeto, mi condiziona. Milinkovic tutto sommato ha fatto bene e bisogna perdonargli le incertezze. Però io preferisco i portieri lineari e spero che Meret torni a essere il titolare. E poi tornando ad Ancelotti, i portieri devono parare, invece Conte ha spesso elogiato Milinkovic per i suoi rilanci".

"Errori di formazione? Ma Conte poteva mai immaginare una squadra stanca? Lui cosa sa della stanchezza quando sceglie la formazione? E' come quando fai un esame, ti prepari e dai tutto te stesso studiando, ma torni a casa e un minuto dopo non ricordi più una parola del libro che hai studiato fino alle 5 del mattino. In questo caso l'esame è stata la Juventus, c'è stato poco tempo per mettere in ordine le energie e i pensieri. Il Napoli non poteva fare di meglio perché era stanco, così come Conte. Il suo stile è questo, è conservativo nella formazione, non innovativo. Prima di cambiare ci mette molto tempo.

A Torino Conte si è ritrovato dopo la caduta di stile post-Bologna. Lui era così pentito di aver detto quelle cose, così umiliato da se stesso, che ha avuto bisogno di un periodo di riposo. Appena tornato c'è stato un confronto molto dolce con l'ex inflessibile Conte e la squadra che non vedeva l'ora di ricominciare. Anche la squadra si era riposata e rilassata durante la sosta.

Rientro Lukaku? Gli infortuni muscolari sono diversi dai traumi. Se ti rompi la gamba, non lo auguro a nessuno, l'ortopedico ti ripara, ti aiuta, e poi ti senti di nuovo padrone di te stesso. L'infortunio muscolare, come chi ha problemi di cuore, ti fa stare col pensiero che il muscolo ti abbandona, quindi è una sofferenza di cui ti porti l'eco sempre e i riflessi sempre nella vita. Quindi si è prudenti al rientro".