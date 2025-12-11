Radio TN Biazzo: "Milinkovic, che errori! Lui titolare e Caprile e Cagliari, ma che devo pensare?"

Il giornalista Salvatore Biazzo, volto storico Rai, è intervenuto nel corso de 'Il Bar di Tuttonapoli'

"Il Napoli non può fare la corsa sulle altre per la qualificazione. La differenza reti vale tanto. Io credo che sia pesato molto il 6-2 contro il Psv. Il Benfica come ci aspettavamo ha fatto la sua partita in un clima infernale. Nonostante i tifosi del Benfica contestino Mourinho, è stato l'artefice della vittoria. Milinkovic-Savic ha commesso errori sui due gol ma in realtà lui non fa che ripetere gli stessi errori fondamentali di sempre. Non so chi lo aiuta e lo corregge, ma è indubbio che al di là di questo il Napoli ha avuto un approccio poco concentrato alla partita. Era anche sottotono da un punto di vista psicofisico. Le squadre di Mourinho le conosciamo. Avevo visto le ultime partite del Benfica, non mi sembrava un avversario particolarmente forte o almeno non forte come il Napoli visto in campo contro la Juventus".

"Milinkovic-Savic? Non voglio essere quello che lo critica sempre, ma lo seguo sempre, lo osservo e lui fa errori, i soliti. Lui non ha mai vinto niente, anzi ha perso. Meret invece ha vinto due scudetti. Milinkovic-Savic fa sempre gli stessi errori. Già da inizio campionato avevo detto che lo avrei valutato con lo stesso metro severo con cui avevamo criticato Meret che non aveva mai fatto errori così gravi. Savic fa tre errori fondamentali che appartengono al suo modo di essere portiere: è uno che pur essendo alto non esce mai sui cross, vedi il gol di Haaland col City per dire. Poi non esce mai dai pali, come sui gol di ieri. Sul primo poteva almeno esitare di uscire e di accorciare quando ha visto che la palla rimbalzava. Doveva buttarsi pur rischiando. Nella scorsa stagione al Torino ho visto che alternava cose miracolose e poi caz*ate esagerate. Non voglio essere severo con lui, ma qualcuno dovrebbe dirgli che sui cross dalla bandierina, tu che sei così alto, se appena appena ti alzi di mezzo metro puoi intercettare pure gli aeroplani. Se non lo fai, allora subisci gol. Forse come struttura mentale e strutturale del portiere è abituato a non uscire mai. E' sempre 50cm davanti alla linea di porta, ma è sbagliato, a volte devi andare incontro all'avversario. Che devo pensare con Caprile e Cagliari e ora Savic primo? Preso per i lanci? Soltanto 8 lanci in 15 partite e solo 2 indovinati ma col Genoa il miracolo è di Spinazzola che fa un grande stop".