Podcast Graziani difende Milinkovic: "Non ha colpe e con lui i centrali sono sicuri"

Ciccio Graziani, ex attaccante, campione del mondo nel 1982, è intervenuto nel corso de Il Bar di Tuttonapoli sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Ieri non è stato il miglior Napoli ma era reduce da vittorie importantissime e oggi ci sono pochi ricambi. Qualcuno ha sofferto fisicamente, dispiace perché queste sconfitte in Champions possono creare problemi per superare il turno, anche se ora ci sono sulla carta partite più facili. Certo sarebbe un peccato non andare al turno successivo. Ma ci sta che una squadra dopo una serie di vittorie così importanti si possa ritrovare in difficoltà. Il fatto che abbia pochi cambi alla lunga pesa e fa la differenza. In questo momento il Napoli si trova in difficoltà tra chi avrebbe bisogno di riposo e chi ha giocato poco. Mancano le alternative, bisogna soffrire ancora un po' e poi ripeto, giocare in Champions non è mai una passeggiata di salute. Le squadre sono organizzate e hanno storie importanti legate al club. Le attenuanti per il Napoli ci sono tutte e fanno riflettere un allenatore".

"Milinkovic-Savic? Sul primo gol poteva farci poco, lui ha tentato l'uscita ma poi si è accorto che non era possibile per la traiettoria della palla ed è rimasto a metà strada, però il rimpallo fortunoso lo ha sorpreso. Quindi sul primo gol, ripeto, poteva farci ben poco con l'uomo a un metro e mezzo. Sul secondo poteva fare di più, certo, ma il tacco ha sorpreso tutti, anche lui, e l'azione è stata veloce. In sintesi, poteva fare di più ma a un portiere puoi concedere qualche distrazione. Io credo che i difensori del Napoli con lui in porta si sentono molto tranquilli e sicuri. Nessuno è preoccupato se ha alle sue spalle un portiere con quella stazza. Le papere poi le fa anche Donnarumma che è tra i più forti al mondo".

"Elmas non è Lobotka, una prestazione va bene ma poi consolidarsi non è facile perché sostituire Lobo è quasi impossibile per tutti, non solo per lui, con i tanti movimenti da fare. Ora veramente c'è una grande emergenza. Speriamo possa comunque fare risultato. Vergara? A me piace, è un ragazzo giovane, diamogli tempo, non mettiamogli pressione, non facciamolo diventare un fenomeno penalizzandolo se dovesse ogni tanto far male o incidere meno. I valori tecnici sono straordinari".

"Lucca? Al Milan un giocatore così servirebbe per caratteristiche. Poi dopo è chiaro che non bastano le caratteristiche, serve anche carattere e personalità. Lui ha anche avuto esperienze all'estero ma non è andata bene. A Udine si è riconquistato la nazionale. E' un attaccante che in alcune squadre può fare bene e in altre meno e va in difficoltà. Il Napoli poteva essere la sua grande occasione. Ma sta segnando poco, non incide quando entra, non ha fatto neppure breccia nel cuore dei tifosi. Ma io disapprovo i fischi col Cagliari. Lucca non lo merita, si impegna sempre, ce la mette tutta, ma a Napoli c'è una pressione diversa e non bastano le caratteristiche tecniche ma anche la personalità. Deve crescere. Ma ripeto fossi nel Milan ne approfitterei".

