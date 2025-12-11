Radio TN Giuliani: "Le 48h di differenza decisive! Benfica più in palla, veloce e aggressivo"

vedi letture

Angelo Giuliani, giornalista di OttoChannel, è intervenuto nel corso de Il Bar di Tuttonapoli, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Non è stata brillantissima la prestazione del Napoli che in questo momento con una rosa così corta, così ridotta all'osso, non riesce a sostenere il doppio impegno anche alla luce della prestazione molto dispendiosa da un punto di vista fisico e mentale che c'è stata domenica contro la Juventus. E' stata una partita, quella di domenica, vibrante e intensa, in cui il Napoli ha speso tanto. Il Benfica invece aveva giocato venerdì e aveva avuto 48 ore di vantaggio rispetto al Napoli che aveva giocato solo domenica sera e lunedì avrà svolto un allenamento blando. Quindi queste 48 ore avranno fatto la differenza, infatti i lusitani arrivavano prima sui palloni, erano più aggressivi e avevano l'obbligo di vincere, così come per il Napoli contro il Qarabag. L'approccio non è stato all'altezza nei primi minuti, poi la squadra ci ha provato ma a mio avviso senza troppa convinzione. Nella settimana prossima col Milan in Supercoppa c'è il rischio di trovarsi nella stessa situazione. Il cammino in Champions adesso rischia di complicarsi davvero".

"Forse qualche cambio in più nel primo tempo ci poteva stare ma non abbiamo la controprova. Penso a Vergara o Ambrosino però al Da Luz contro 60mila spettatori magari fanno male anche loro ma non possiamo saperlo. Però Politano e Spinazzola dall'inizio potevano giocare. A me Vergara è piaciuto molto quando è entrato. In Europa c'è più intensità, altri ritmi e lo ha dimostrato il Benfica che era in difficoltà e col Napoli ha giocato la sua miglior partita stagionale. In Italia invece certe partite anche sotto ritmo puoi giocarle, in Europa no. Il gioco di Conte non è particolarmente offensivo e spettacolare e quindi per questo in Europa paghi di più ma ripeto tutto dipende dalle difficoltà della rosa. Con il Copenaghen il 20 gennaio sarà una sorta di spareggio anticipato. Se vinci, col Chelsea puoi anche solo pareggiarla. In realtà potrebbero bastare anche due punti nelle prossime due ma non possiamo ancora saperlo oggi. A Udine mi aspetto Politano e Spinazzola dal primo minuto per far rifiatare gli esterni".

"Voto a Milinkovic-Savic tra 4,5 e 5. Forse ha meno responsabilità sul primo gol col rimpallo che lo mette un po' in difficoltà e il tocco è ravvicinato, ma sul secondo gol ha più colpe in termini di reattività, fermo restando che il gol è comunque bellissimo. Il tacco è geniale. Ma Milinkovic poteva fare qualcosa in più, si vede che va giù con troppa pesantezza. Ma è stato impreciso anche in alcuni rilanci e poi se la prendeva con i compagni non so per quale motivo".