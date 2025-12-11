Video Buongiorno in mixed: “Dobbiamo reagire subito! Mancata un po’ di energia e cattiveria”

vedi letture

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni dell'inviato a Lisbona di Radiotuttonapoli.net dalla mixed zone dello Stadio Da Luz dopo il ko contro il Benfica.

Come si va in Danimarca dopo 3 sconfitte consecutive? “Prima dobbiamo pensare a domenica, partita per partita. Dobbiamo reagire subito, ma non bisogna farne un caso. Ci è mancata un pochino di energia e cattiveria. Ma dobbiamo continuare a lavorare e restare sereni. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo con il mister”.

Sembrava che venisse meno come in Olanda col PSV. “Non è questione di venir meno. Nel primo tempo abbiamo subito questo gol, poi è ovvio che cerchi di recuperare e di fare gol e concedi qualcosa agli avversari. Sono stati più bravi di noi a fare gol, noi comunque le nostre azioni le abbiamo avute. Quindi ora torniamo a casa, cerchiamo di recuperare le energie il prima possibile. Perché ci aspetta una partita importantissima”.

Ci sono troppe partite? Cosa vi ha detto Conte negli spogliatoi? “Ci sono tante partite, lo sappiamo, però noi ci alleniamo e giochiamo per questo. Il fatto di avere tante assenze non ci aiuta, ma non vogliamo avere alibi. Cerchiamo di lavorare e di seguire il mister al massimo in quello che ci chiede. Non sono ancora rientrato nello spogliatoio, quando lo farò parlerò”.