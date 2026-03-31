Podcast Corbo: "Non operandosi Lukaku ha rallentato il recupero. Guardate De Bruyne..."

vedi letture

Corbo a Radio Tutto Napoli: Lukaku, Conte troverà una soluzione. Il 67% di stranieri in Serie A blocca i giovani italiani, il sistema va riformato

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video.

C’è anche una strategia comunicativa dietro questa rottura?

"Io non guardo i giornali stranieri, guardo i contratti. Esiste un rapporto di lavoro e, quando emergono criticità, si può arrivare a una soluzione transattiva. Si tratta, si negozia e si trova un compromesso che soddisfi entrambe le parti".

Che impatto può avere sullo spogliatoio?

"I calciatori oggi sono aziende individuali. Non esiste un vero spirito collettivo come si pensa. Ognuno tutela se stesso: se un giocatore è fuori, per altri può essere un’opportunità in più. È una dinamica comprensibile, ma va detta chiaramente".

Sul piano tecnico: come sopperire all’assenza di Lukaku?

"Gli allenatori servono anche a inventare soluzioni. Penso a quando Dries Mertens fu trasformato in centravanti. Antonio Conte ha dimostrato di saper gestire le emergenze e troverà una soluzione anche stavolta".

Lei ha sollevato anche un tema più ampio sul calcio italiano…

"Il problema è strutturale: in Serie A il 67% dei giocatori è straniero. In Spagna sono il 37%. Così si blocca la crescita dei giovani italiani. La Federazione dovrebbe incentivare chi valorizza i vivai. Non si violano le norme europee, ma si può premiare chi investe sui giovani".

Qual è la conseguenza di questo sistema?

"Nel 2025 sono arrivati in Italia circa 100 stranieri che hanno giocato meno di cinque minuti. Sono soldi sprecati. Intanto tanti giovani italiani restano fuori. È un sistema malato, che va corretto".

Infine, sulla Nazionale?

"Mi auguro che l’Italia vada al Mondiale, ma le riforme sono necessarie a prescindere. Non si può aspettare un fallimento per intervenire. Gabriele Gravina? Per me ha fatto il suo tempo".