Podcast Sky, Ramella si sbilancia: "L'Inter non vincerà con la Roma! Sullo Scudetto..."

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A Radio Tutto Napoli il giornalista di Sky Sport analizza Bosnia-Italia e la corsa Scudetto, con Napoli Milan a ridosso di una Inter in difficoltà

Niccolò Ramella, giornalista di Sky Sport ed esperto di calcio inglese, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

Che gara di aspetti da parte dell'Italia?

"A volte si ritorce contro la scaramanzia, è giusto essere realisti: l'Italia è sicuramente superiore. Mi è capitato di vedere un paio di volte la Bosnia, contro il Galles non meritava assolutamente il passaggio del turno: l'Italia nei singoli ha un passo in più. Penso che la tensione, quella che ti fa tremare le gambe, si sia abbassata un po' dopo il gol di Tonali. Certo, non sarà semplicissimo, ma 8000 tifosi rispetto a 80.000 fa sicuramente la differenza. L'Italia deve stare serena con la pazienza di potersi costruire la situazione".

Immagini uno scenario di rimonta in ottica Scudetto da parte di Napoli o Milan?

"Io da due mesi dico che il campionato è finito, ma probabilmente nessuno pensava che il Napoli si trovasse ancora lì con il Milan dopo tutti gli infortuni. Adesso subentra anche un po' il fattore psicologico: per me l'Inter è in difficoltà da questo punto di vista, soprattutto dai giocatori che non ti aspetti, i cosiddetti senatori. Penso che questa possa essere la giornata decisiva proprio perché c'è Inter-Roma e Napoli-Milan. Paradossalmente, delle tre il Napoli mi sembra quella che stia meglio. Poi, quando arrivi a rincorrere con una mentalità costruita da Conte dalla passata stagione, per me può essere un fattore positivo per il Napoli. Però mi sembra davvero complicato e improbabile vedere l'Inter perdere ancora così tanti punti, e il Napoli o Milan vincerle tutte. Può succedere, io fossi Milan o Napoli ci crederei. Inter-Roma diventa decisiva e mi sbilancio: per me l'Inter non la vince".

Nervosismo in casa Inter:

"Credo che stiano trovando un po' gli spettri del finale di stagione. Quest'anno ci sono in ballo Scudetto e Coppa Italia, ci ricordiamo tutti della passata stagione in cui per l'Inter c'era in ballo tutto e non ha vinto niente. La maggior parte della rosa è la stessa e la pressione si sta facendo sentire".