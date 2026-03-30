Ultim'ora Lukaku non vuole tornare! Dal Belgio: intende riabilitarsi con Maesschalck

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Sporza: Big Rom resterà in Belgio per essere seguito dal medico che ha affiancato anche De Bruyne. Domani scade l'ultimatum del Napoli

Romelu Lukaku non vuole tornare a Napoli ma ha intenzione di continuare la riabilitazione in Belgio, affiancato dal kinesiterapista Lieven Maesschalck. Questo è quanto riportato dall'emittente locale Sporza, secondo cui Big Rom avrebbe in mente di restare nel suo paese per rimettersi in forma sotto la guida del medico che ha seguito anche Kevin De Bruyne nel percorso di recupero.

Quale risposta dal Napoli?

L'ultimatum del club azzurro sarebbe fissato per domani, martedì: se Romelu Lukaku non dovesse essere presente a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti, la SSC Napoli valuterebbe non solo una multa ma anche l'esclusione tecnica dalla rosa. Al momento non c'è stata una presa di posizione ufficiale, ma di certo la decisione arbitraria dell'attaccante non è stata presa bene e se venisse confermata la scelta di restare in Belgio, allora potrebbe arrivare una risposta forte della società di Aurelio De Laurentiis.

Il messaggio social.

Intanto, questa mattina Romelu Lukaku ha rotto il silenzio con un comunicato sui propri profili social: "Questa stagione è stata molto impegnativa per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni c’è stato molto rumore sulla mia situazione ed è importante chiarire tutto. La verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente, l’ho fatto controllare mentre ero in Belgio e si è scoperto che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo dell’ileopsoas, vicino al tessuto cicatriziale - è il secondo problema che ho avuto da quando sono tornato a inizio novembre. Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per poter essere pronto quando verrò chiamato in causa.

Penso che la maggior parte di voi abbia visto l’intervista che ho fatto a Verona: non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c’è niente che vorrei di più che giocare e far vincere la mia squadra … ma in questo momento devo assicurarmi di essere clinicamente al 100%, perché ultimamente non lo ero e questo ha pesato anche mentalmente. È stato tanto quest’anno… ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i rispettivi obiettivi quando verrò chiamato. È tutto quello che voglio".