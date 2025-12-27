Tuttonapoli Cremonese-Napoli, invasione azzurra: già tantissimi napoletani in viaggio

Dopo la vittoria della Supercoppa, domani riprende il campionato del Napoli. I campioni d’Italia affronteranno la Cremonese allo Stadio Zini. Per l’occasione, vista l’apertura alla trasferta anche per i residenti in Campania, una marea azzurra invaderà Cremona. Come raccontato dal nostro inviato ai microfoni di Radio Tutto Napoli, già oggi tantissimi tifosi del Napoli sono in viaggio e hanno riempito i treni diretti verso la città lombarda. Ricordiamo che i 2.450 biglietti messi a disposizione per il Settore Ospiti sono stati polverizzati e lo Stadio Zini si presenterà tutto esaurito con 15.000 spettatori.

