Prosegue il sabato di Radio Tutto Napoli: alle 14 inizia 'Sabato Sport'
Radio Tutto Napoli non si ferma e vi accompagna anche nel week-end. Oggi, in questa vigilia di Udinese-Napoli, il palinsesto di Radio TuttoNapoli, prima web-radio sul Napoli, è iniziato alle 12 con Sabato azzurro con Francesco Carbone e Davide Baratto.
Ora, alle 14, scatta il nostro Sabato sport con Daniele Rodia e Antonino Treviglio con le finestre anche sul Basket e gli altri sport. Ma non finisce qui: potrete riascoltare/rivedere tutto a seguire con le repliche o comodamente in podcast. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 ed in alcuni spazi dedicati anche chiamarci allo 081-17974125
Per ascoltarci/vederci sul sito CLICCA QUI! Oppure scarica le nostre app gratuite:
Qui per scaricare l'app per Iphone o Ipad
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Udinese
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro