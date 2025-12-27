Napoli-Goretzka, dalla Germania: via a parametro zero, concorrenza Juve e club turchi

Il Napoli da settimane è accostato al centrocampista del Bayern Monaco, Leon Goretzka, oltre 285 presenze con i bavaresi e ben 46 reti. Il centrocampista ha un contratto col club tedesco in scadenza al 30 giugno e diversi club, tra cui anche l'Atletico Madrid, sono interessati. Secondo quanto riferisce l'esperto di calciomercato tedesco, Christian Falk, il Bayern Monaco non sembra pensare alla prossima stagione con Goretzka.

Il giocatore ha uno stipendio molto alto in questo momento, non sta rendendo ai suoi livelli e l'idea del club è di rinnovare un po' la rosa. Sul giocatore c'è anche l'interesse di club turchi come Galatasaray e Fenerbahce, ma non sono le sue prime scelte. Dall'Italia, infatti, osservano la situazione Juventus e Napoli che rappresenterebbero grandi possibilità. Il Bayern, però, non intende perderlo a gennaio, a meno che non ci sia un'offerta vantaggiosa, e quindi si avvierà a diventare free agent.