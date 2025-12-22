Podcast Cucci: "Al Napoli non manca nulla, niente scuse se non dovesse andare bene"

vedi letture

Italo Cucci è intervenuto nel corso di Pausa Caffè sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "

Sette potenziali trofei per De Laurentiis: che significato ha questa finale?

"In due anni sono successe tante cose. Questa sera De Laurentiis gioca il settimo trofeo della sua presidenza. Mi fa piacere che la finale sia tra il mio Bologna e il quasi mio Napoli. È una bella occasione. Diciamo che ci stiamo divertendo, anche se è un Natale pieno di soldi: ci sono 10-11 milioni in palio, chi se li prende si porta via mezzo panettone".

Ci sono favorite in questa finale secca? Che sensazioni hai?

"Per me il Bologna dovrebbe giocare come quando ha battuto il Napoli poche settimane fa. Non vedo altro modo se non mettercela tutta. Questa squadra si esalta contro le grandi: l’Inter ormai è una vittima abituale, il Napoli è appena inciampato. È chiaro che la differenza tecnica è ampia: il Napoli ha campioni, il Bologna ha Orsolini e soprattutto un gruppo che fa la cosa più bella del calcio, la squadra".

In cosa il Bologna può essere favorito?

"Il Bologna ha meno problemi: il Napoli ha qualche indecisione, qualche cruccio, qualche acciacco fisico. Il Bologna ha una squadra vera, senza giocatori che pretendono ruoli particolari. E poi Italiano ha avuto una magnifica idea facendo tirare il rigore a Immobile, che ha piedi buoni. Certi rigori che ho visto l’altra sera, a certi professionisti, avrei ritirato la patente"

Italiano è alla quinta finale negli ultimi quattro anni: quanto deve temerlo il Napoli?

"Italiano è molto bravo nella partita secca. L’unica cosa che mi auguro è che non si metta in testa di fare turnover strani. Voglio vedere la formazione migliore, con due o tre cambi al momento giusto: quello è il vero turnover",.

Chi può essere decisivo nel Bologna?

"Orsolini sicuramente, ma soprattutto Ravaglia. È l’unico bolognese del gruppo e secondo me è quello che ci ha portato in finale più di altri. Ha fatto cose che sembravano impossibili e credo sarà importante anche stasera".

Il Napoli può avere alibi in caso di sconfitta?

"Al Napoli non manca niente. Non riesco neanche a immaginare delle scuse se non dovesse andare bene".