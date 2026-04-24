Tre cambi contro la Cremonese: novità a sorpresa in difesa

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Diverse novità di formazione per Conte per la gara di questa sera contro la Cremonese. Ne parla il Cds oggi in edicola che spiega come Conte abbia in mente anche una novità in difesa oltre che in altri reparti. "Il primo in difesa, dove Rrahmani riprenderà il suo posto al centro del tris di marcatori con Buongiorno a sinistra e Olivera favorito su Beukema a destra. In porta Milinkovic-Savic. E ancora: sulle fasce Politano e Gutierrez al posto di Spinazzola. McTominay e Lobotka reciteranno in mediana, Alisson e KDB sulla trequarti".