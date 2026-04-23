Mondiali, Italia ripescata se salta l'Iran? Mentana: "Sarebbe squallido e ingiusto"

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Si è acceso il dibattito attorno alla possibilità, del tutto ipotetica, che l’Italia possa essere ripescata ai prossimi Mondiali al posto dell’Iran.

Si è acceso il dibattito attorno alla possibilità, del tutto ipotetica, che l’Italia possa essere ripescata ai prossimi Mondiali al posto dell’Iran. Uno scenario circolato a livello mediatico e rilanciato da alcune indiscrezioni internazionali, ma che ha immediatamente suscitato reazioni critiche nel mondo politico e giornalistico italiano.

Mentana fortemente contrario all’ipotesi

Sull’argomento è intervenuto il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, che ha chiarito la posizione del Governo: “L'eventuale ripescaggio dell'Italia al Mondiale 2026, primo non è possibile, secondo non è opportuno. Non so cosa venga prima. Ci si qualifica sul campo”.

Sulla stessa linea anche il giornalista Enrico Mentana, che ha espresso una forte contrarietà all’ipotesi: “Essere ripescati ai Mondiali di calcio da imbucati, al posto di una nazione qualificata sul campo, ma esclusa perché in guerra con il paese ospitante, sarebbe squallido e ingiusto e offensivo per la nostra storia sportiva”, ha scritto in un post sui suoi profili social, commentando le indiscrezioni del Financial Times relative a una proposta attribuita all’inviato di Donald Trump, Paolo Zampolli, che avrebbe ipotizzato l’esclusione dell’Iran a favore della Nazionale italiana.