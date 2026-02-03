Podcast Da Genova, Onofri: "Rossoblù da temere, De Rossi ha trasmesso carattere valorizzando i giocatori"

vedi letture

Claudio Onofri, ex allenatore e calciatore del Genoa, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

Che giudizio dai al mercato di gennaio delle big coinvolte nella lotta Champions?

"È un mercato particolare, difficile da interpretare. L’Inter ha provato a rinforzarsi per colmare il distacco dal Napoli, che ha 46 punti contro i 55 dei nerazzurri, mentre il Milan è appena sopra gli azzurri. Stabilire una tendenza netta non è semplice".

Il Napoli però sta attraversando un momento complicato anche a livello numerico.

"Sì, mancano tanti giocatori e questo pesa molto. Nonostante ciò, l’Inter ha dimostrato di avere una mentalità e una caratura molto definite, che spiegano il percorso fatto finora".

Parliamo del Genoa, prossimo avversario del Napoli: è una squadra da temere?

"Assolutamente sì. Con il cambio di allenatore è cambiato l’indirizzo mentale prima ancora che tattico. De Rossi ha trasmesso carattere e ha adattato il modulo alle caratteristiche dei giocatori, valorizzandoli molto meglio".

Quanto conta per un allenatore sapersi adattare al materiale umano a disposizione?

"Conta tantissimo. Conte lo ha fatto benissimo quest’anno, cambiando modulo anche per necessità a causa dei tanti infortuni. Il suo è stato un lavoro incredibile".

Conte ha parlato di calendario troppo congestionato: sei d’accordo?

"Ha ragione, ma questo calcio è figlio dei soldi che girano. Si gioca tanto perché le competizioni portano introiti enormi. Ai miei tempi era un altro mondo, oggi è tutto diverso".

Rasmus Hojlund: è il futuro del Napoli?

"Sì, parliamo di un 22enne che sta facendo cose straordinarie. È forte tecnicamente, ha visione di gioco e segna con continuità. Per me è un pezzo da novanta".

Beukema invece gioca poco: che tipo di problema può avere?

"Da fuori è difficile dirlo. Può essere una questione psicologica, tecnica o tattica. Per quello che ho visto in passato è un giocatore forte, uno da recuperare assolutamente".

Norton-Cuffy è già pronto per una big come il Napoli?

"Ha solo 21 anni ed enormi margini di crescita. È potente, bravo nell’uno contro uno, crossa bene e ha qualità. Forse un altro anno a Genoa gli farebbe bene, ma il potenziale per una grande squadra c’è tutto".