Podcast Ex prep. portieri: "Meret? Critiche mai capite, è tra i migliori in Italia! Che parata sabato"

vedi letture

Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

Chi vedi più avanti nelle idee di Conte e cosa pensi dei due portieri? Secondo te punterà di nuovo su Milinkovic o resterà con Meret?

L’unico problema che non ha il Napoli in questo momento è proprio la scelta dei portieri. Sia Alex Meret che Milinkovic Savic danno grande sicurezza a tutto il reparto. Parliamo del maestro della tecnica del portiere per quanto riguarda Alex e del maestro della tecnica podalica per Milinkovic. L’ideale sarebbe farne uno solo, mixando le qualità migliori: diventerebbe il portiere perfetto.

Tecnicamente come si definisce e come si valuta la parata su Piccoli?

Si definisce un grande recupero della porta. Prima difende lo spazio, poi la porta, dimostrando di essere un portiere fortissimo sotto entrambi gli aspetti. Sul secondo intervento accenna prima l’uscita, poi capisce che non può arrivarci e va in difesa della porta. Quello non è reattività, ma riflesso puro, istinto. Sono parate che valgono quanto un gol, forse anche di più.

Possiamo dire che la vittoria è frutto del lavoro di tutta la squadra, ma con un merito speciale per Meret?

Assolutamente sì. I tre punti sono merito del collettivo, ma un punto in più lo darei ad Alex Meret, perché con le sue parate ha permesso al Napoli di ritrovare la rotta che aveva un po’ smarrito.

Nelle ultime partite il Napoli ha subito diversi gol, ma sinceramente non mi sembra ci siano responsabilità di Meret.

Sono pienamente d’accordo. Molti gol sono imparabili. Sui tiri ravvicinati è assurdo attribuire colpe al portiere. Purtroppo i social amplificano l’ignoranza del ruolo: da certe distanze è impossibile coprire tutto lo specchio della porta. Quando segniamo diciamo “gran gol”, quando lo subiamo cerchiamo sempre il colpevole.

Sembra esserci una critica costante e ingiustificata verso Meret.

È una cosa che non ho mai capito. Per me Meret resta uno dei portieri più forti della Serie A, insieme a pochi altri. Gli errori li fanno tutti. Se certi episodi capitassero a lui, si scatenerebbe il finimondo, mentre ad altri vengono perdonati. Bisogna tifare e stare vicini alla squadra, soprattutto in un momento complicato per gli infortuni.

Ti sembra più sicuro anche nel gioco con i piedi?

Sì, sono d’accordo. Esiste la cosiddetta “neuronia specchio”: si impara da chi fa meglio di te. Milinkovic Savic lo aiuta molto nella tecnica podalica, così come Milinkovic può imparare tantissimo dalla tecnica di porta di Meret. È un mix straordinario. Il Napoli ha probabilmente il miglior reparto portieri in Italia.