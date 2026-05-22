Podcast Da Udine avvisano: "Runjaic fa tanti punti contro le big! Atta? Ecco il prezzo"

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Stefano Pontoni, diretotre di Tuttodinese.it, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno

Stefano Pontoni, diretotre di Tuttodinese.it, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: “L’Udinese è una squadra indecifrabile, lo ha dimostrato per tutta la stagione. Ha raccolto punti contro le big e ne ha persi contro squadre di bassa classifica. Mi aspetto comunque una squadra vera, che proverà a chiudere bene il campionato dopo la brutta prova con la Cremonese. È chiaro che qualche rimpianto resta: se batti Milan, Inter e Napoli ma perdi punti contro Pisa o Cremonese, significa che potevi giocarti qualcosa di più importante”.

Quanto pesano le assenze e i problemi fisici nel finale di stagione dell’Udinese?

“Hanno inciso parecchio. L’Udinese non sempre ha giocato al massimo delle proprie potenzialità proprio per via dei tanti infortuni. Penso a Kellenkamp o a Zanoli, che sono mancati tanto. Però ora Davis è finalmente recuperato al cento per cento e può tornare a essere determinante. Insieme ad Atta e Zaniolo è stato uno degli aghi della bilancia della stagione”.

Si parla molto di Atta e Solet in ottica Napoli. Quanto c’è di concreto?

“Il Napoli segue entrambi con grande attenzione. Atta ha qualità rare nel calcio moderno: può fare la mezzala, il trequartista, anche l’esterno. È un giocatore completo e l’Udinese lo valuta intorno ai 30 milioni di euro. Non credo si andrà molto oltre quella cifra. Anche Solet piace parecchio. Tra Napoli e Udinese negli anni ci sono stati tanti affari e il rapporto tra i club è ottimo”.

E per quanto riguarda Davis e Zaniolo?

“Davis è fortissimo ma ha una fragilità fisica che spaventa un po’ le big. Investire 20-30 milioni per un giocatore con questi problemi porta inevitabilmente a fare delle riflessioni. Zaniolo invece a Udine si è rilanciato, qui si sente importante e credo che la volontà sia quella di proseguire insieme. L’Udinese sta parlando con il Galatasaray per il riscatto”.

Che formazione ti aspetti domenica al Maradona?

“Non credo ci saranno grandi sorprese. Okoye in porta, poi Kristensen e Kabasele dietro. Sulle fasce Kamara e Zemura, mentre davanti penso giocherà Davis. È un undici abbastanza definito, senza grossi esperimenti”.