Podcast Foschi: "Ho avuto Italiano con me, è una garanzia come uomo e allenatore! Prontissimo"

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Rino Foschi, dirigente sportivo, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Direttore, si aspettava l’addio di Antonio Conte?

“A dire che non me l’aspettavo direi una bugia. Conosciamo tutti Conte, il suo modo di allenare e di pensare calcio. Già l’anno scorso c’erano stati dubbi, poi tutto rientrò, ma sappiamo che è un allenatore molto particolare. Non dico che me lo aspettassi con certezza, però era una situazione che poteva succedere. Poi sappiamo bene anche quali problemi ci siano stati durante la stagione, tra infortuni e altre difficoltà”.

Che giudizio dà alla stagione del Napoli e al lavoro di Conte?

“La piazza è divisa perché il Napoli arrivava da anni molto positivi e quindi ci si aspettava qualcosa in più. Però non dimentichiamo gli infortuni e le difficoltà che ci sono state. Conte non è immune da certi problemi. Qualche partita magari non è andata bene, ma io non mi permetto di dire che abbia sbagliato. Per me Conte non ha fatto male a Napoli. Anzi, sono convinto che se oggi dicesse ‘resto qui’, tantissimi tifosi sarebbero contenti”.

Il Napoli dovrebbe scegliere un allenatore esperto oppure un profilo emergente?

“Dipende da cosa vuole fare la società. Se c’è davvero un divorzio con Conte, il Napoli ha idee importanti. Allegri è un nome forte, Sarri è un allenatore che stimo tantissimo e poi c’è Italiano. Vincenzo lo conosco bene, l’ho avuto da calciatore, non è più un esordiente. È una garanzia come uomo e come allenatore. Fa giocare bene le sue squadre, sa gestire il gruppo ed è pronto per una piazza importante”.

Italiano è davvero pronto per il Napoli?

“Prontissimo. Non è solo pronto, è prontissimo. Per me può allenare qualsiasi grande squadra. Ha fatto esperienza, ha lavorato bene ovunque ed è uno che può ancora crescere tanto. Però attenzione: non sarà semplice portarlo via da Bologna”.

Tra Allegri e Italiano chi sarebbe più adatto al Napoli?

“Mi mettete in difficoltà. Allegri ha grandissima esperienza, Italiano invece rappresenta una garanzia anche per il futuro. Sono due profili diversi ma entrambi validissimi. Li prenderei tutti e due, se fosse possibile”.

Sarri può davvero tornare al Napoli?

“Nel calcio bisogna stare attenti a tutto. Sarri piace, certo, ma in questo momento non c’è nulla di definito. Ci sono tante situazioni aperte. Allegri potrebbe liberarsi, Italiano piace molto, Sarri stesso potrebbe valutare altre piste. Oggi parlare di certezze è impossibile”.