Radio TN Damiani avverte tutti i club: "A gennaio si rischia di strapagare i giocatori"

Oscar Damiani, ex attaccante del Napoli e operatore di mercato, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android).

"Nel campionato olandese non ci sono marcature, ti lasciano libero, qui ci sono i raddoppi, c'è più tattica, ma bisogna aspettarlo, serve pazienza. Le qualità ci sono tutte. Se a Napoli sta bene ed è felice deve restare, se invece ci sono problemi sarebbe meglio pensare a una cessione. Io però ho fiducia in Conte che i giocatori li fa crescere. Ripeto, per me c'è ancora tempo per aspettarlo, poi se non riuscirà a emergere a fine anno si farà il bilancio.

Hojlund è un grande giocatore, ha caratteristiche tecniche e atletiche di grandissimo livello. Con Conte si cresce tanto sul piano tattico. Lui in questo è un maestro. Bisogna fare i complimenti alla società che lavora bene. Sono professionisti di altissimo livello e lo dimostrano con questi colpi come Hojlund pagato appena 50 milioni.

Mercato a saldo zero? Io che sono addetto ai lavori non entro nel merito, ci sono regole e vanno rispettate anche se le comprendo poco, figuratevi i tifosi. La squadra è comunque forte e ha già diverse soluzioni con l'organico attuale. Lucca? Non è un campionissimo, ma è un giocatore che ha le caratteristiche giuste per il Napoli perché di testa è forte. Certo non ci si può aspettare che faccia cose incredibili ma nel nostro campionato ci può stare.

A gennaio c'è il rischio di strapagare i giocatori che poi non rendono. A volte però non c'è pazienza, soprattutto per i giovani".