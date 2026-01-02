Radio TN Lang, il retroscena di Imparato: "Ne parlai con Krol, sapete cosa mi disse?"

Gaetano Imparato, giornalista, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè

"Lang? In privato chiesi a Krol del giocatore e mi disse che qui aveva mostrato solo il 30% del proprio valore pur non essendo ancora Kvaratskhelia. Ma vi chiedo: è stato bocciato Lang o c'è stato McTominay al suo posto a inizio stagione perché c'era De Bruyne? Quindi per me semplicemente non ha avuto troppo spazio. Ora addirittura gioca Elmas al suo posto.

La gara con la Lazio è importante, loro hanno qualche defezione. Il Napoli dovrà vendicarsi sportivamente di quanto accaduto lo scorso anno al Maradona. Dobbiamo anche dire che a gennaio ci saranno anche partite con medio-piccole e lì non si dovrà sbagliare. A Milano con l'Inter si può anche pareggiare. La partita più importante di tutte è quella col Copenhagen in Champions del 20 gennaio".