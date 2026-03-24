Podcast Dazn, Turci: "Scudetto? L'Inter lascerà ancora punti! Se il Napoli le vincesse tutte…"

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“Italia senza alibi, va battuta l’Irlanda del Nord”, ottimismo Mondiali e Napoli crede allo Scudetto.

Tommaso Turci, giornalista Dazn, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video.

Giovedì l’Italia affronterà l’Irlanda del Nord: che tipo di partita ti aspetti?

"È una partita importantissima per le sorti della nazionale di Gattuso. Non è uno scoglio insormontabile, però qualche fantasma delle ultime esperienze c’è. Bisogna metterli da parte nei 90 minuti e pensare solo a giocare bene. È una squadra molto fisica, forte sulle palle inattive, ma con limiti tecnici: bisognerà fare la gara, sbloccarla subito e non farsi prendere dalla paura. La scelta dello stadio secondo me sarà vincente, perché il pubblico può dare una grande spinta. Non riesco neanche a immaginare di non vincere giovedì, ma la partita va giocata senza sottovalutare l’avversario."

Dal punto di vista fisico, l’Italia arriva pronta a questa sfida?

"Sono abbastanza ottimista. Le energie in una partita così le trovi, è una grande occasione per questa generazione per riportare l’Italia ai Mondiali. Abbiamo una rosa di buoni giocatori, anche se non tantissimi fuoriclasse. Ci sono due o tre elementi di livello internazionale alto, come Donnarumma. Davanti chi ha giocato ha dimostrato di stare bene, e Retegui deve arrivare al top perché è una partita fondamentale per lui. A centrocampo ci sono esperienza e qualità, come Tonali. Non sono così pessimista: se ci fosse difficoltà mentale, si può anche cambiare e inserire giovani più spensierati."

Passando al campionato: la corsa Scudetto è ancora aperta?

"Le prossime due giornate saranno determinanti. Il calendario conta molto: ci sono scontri importanti e incroci decisivi. Una volta, con certi distacchi, il campionato era chiuso; oggi non è più così. Ci sono state tante sorprese. Se il Napoli vincesse tutte le partite da qui alla fine, le possibilità di vincere lo Scudetto sarebbero alte. Ho la sensazione che l’Inter qualche punto lo lascerà ancora."

Il Napoli può davvero crederci fino in fondo?

"L’obiettivo deve essere vincerle tutte. È difficile, ma possibile. La sfida col Milan sarà subito decisiva, ma non è un ragionamento impossibile."

Secondo te Antonio Conte sta iniziando a pensare concretamente allo Scudetto?

"Conte è molto intelligente: sa che i campionati si costruiscono partita dopo partita. Ora la pausa può essere determinante per arrivare al meglio nel finale. Se arrivano altri risultati favorevoli, è chiaro che possono aprirsi nuovi scenari. Il Napoli ha la possibilità di fare più punti dell’anno scorso e sta recuperando i suoi migliori giocatori anche fisicamente."