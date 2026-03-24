Scudetto Napoli? Non ha chance secondo l’algoritmo: il dato

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Ecco, dunque, che alla luce dei risultati dell’ultimo weekend le proiezioni correggono leggermente le stime per le percentuali scudetto

Dopo la vittoria contro il Cagliari e dopo il pari dell'Inter a Firenze, il Napoli sogna lo scudetto. Ci crede, ci spera, sapendo che ci sono ancora 8 partite e dunque 24 punti in palio. La flessione dei nerazzurri diventa pretesto per alimentare le proprie speranze nella consapevolezza, però, di un percorso lungo e tortuoso. Intanto, però, il Corriere dello Sport oggi in edicola ha pubblicato il risultato elle ultime proiezioni in tempo reale del Predictor di Opta che simula migliaia di volte le partite ancora da giocare integrando molteplici variabili, dallo stato di forma delle squadre alle serie storiche. Vediamo i risultati nel dettaglio.

Scudetto Napoli: quante probabilità ha la squadra di Conte?

Ecco, dunque, che alla luce dei risultati dell’ultimo weekend le proiezioni correggono leggermente le stime per le percentuali scudetto: Inter campione all’89,48%, mentre salgono Milan (6,16%) e Napoli (4,19%). Lo scontro diretto alla ripresa del campionato potrà ribaltare il ruolo di principale antagonista della squadra di Chivu. Di sicuro, dunque, i favori del pronostico sono tutti per la squadra di Chivu, che conserva un margine rassicurante di sette punti sugli azzurri e di sei sul Milan. Però il mondo del calcio è imprevedibile e Conte, ora a Torino dalla famiglia, questo lo sa.