Hojlund: "Sembrava tutto finito, a Napoli ho ritrovato la gioia di giocare"

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Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ora in nazionale, ha parlato a TV2 del momento che sta vivendo in stagione in azzurro con lo scudetto che non sembra più utopia. “A Napoli ho ritrovato la gioia di giocare a calcio. Sembrava che tutto fosse finito, lo dicevano anche in Danimarca, ma io non ho mai mollato e ci ho sempre creduto. Non puoi essere sempre al massimo, so bene che devo ancora lavorare e migliorare molto. Sono molto autocritico su questo. Ora in Danimarca dicono che sono di nuovo al centro del progetto perché sto lavorando e segnando molto di più".

Le parole di Hojlund dal ritiro della nazionale

Hojlund parla anche del passato e dei suoi mesi prima dell'arrivo al Napoli quando allo United aveva avuto difficoltà a incidere: "Se guardiamo gli ultimi periodi al Manchester United non ho fatto bene, ne sono consapevole, ma adesso sono cambiate molte cose. Ora sono cresciuto di più. Ho sempre lavorato duramente e non si può giudicare un attaccante solo se si trova negli ultimi metri e riesce a fare gol. Nel calcio ci sono alti e bassi, fa parte del percorso, l’importante è stare sempre sul pezzo come ho fatto senza lasciarsi influenzare dalle opinioni dei media".