"Non fate caz****!", ma Spinazzola risponde a Gattuso: risate di tutti

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L’intero gruppo è esploso in un boato di risate, poi l’allenamento è entrato nel vivo ed è calato il silenzio, riporta il Cds oggi in edicola

Grande carica per l'attesa per i playoff, per la semifinale di giovedì contro l'Irlanda del Nord. Il Corriere dello Sport oggi in edicola con il suo inviato a Firenze ha riportato alcune frasi dei protagonisti in allenamento. Tra questi l'esterno del Napoli, Leonardo Spinazzola, che ha testimoniato la leggerezza evocata da Gattuso quando il riscaldamento degli azzurri si stava concludendo con allunghi di cento metri.

«Mi raccomando, attenzione. Non fate caz...» l’esortazione del commissario tecnico. Non si è fatta attendere la risposta, piena di ironia, dell’esterno del Napoli. «Mister, tranquillo, su questo siamo bravissimi!». L’intero gruppo è esploso in un boato di risate, poi l’allenamento è entrato nel vivo ed è calato il silenzio.

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