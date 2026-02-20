McTominay fa chiarezza sull'infortunio: "Questa la situazione in vista dell'Atalanta"

Corsa contro il tempo per la sfida di domenica a Bergamo. Scott McTominay è in dubbio per il match con l'Atalanta, con lo scozzese che ha parlato direttamente delle proprie condizioni nella sua intervista ai microfoni del Corriere dello Sport.

Giocherai domenica? Fisicamente come stai?

"Non lo so ancora. Ho un problema al tendine che bisogna gestire, non è semplice. Sto dando il massimo per esserci domenica. Come giocatore è dura arrivare al centro sportivo e non poterti allenare con i compagni. Voglio disperatamente giocare, ma deve essere sicuro del mio stato".



Sulla crescita di Hojlund

"È un grande. Un amico. Sono vicino anche a Billy (Gilmour), Rasmus, Sam Beukema, Kevin (De Bruyne), Rome. Rasmus è cresciuto molto da quando l’avevo visto la Manchester, è più forte e veloce. Ha u n grande futuro e sono felice per lui. Ciao boss». Oh, mi ha salutato così: ho la registrazione.