Infortuni, McTominay sta con Conte: "È solo sfortuna! Allenamenti duri spiegano le nostre vittorie"
Questione infortuni, Scott McTominay non ha dubbi e si schiera con Antonio Conte: è solo sfortuna. Lo scozzese ha parlato della questione ai microfoni del Corriere dello Sport.
Ho trovato particolarmente efficace la tua difesa di Conte e della stagione, la riflessione sugli ipotetici infortunati degli altri.
"Difenderò sempre la squadra. In momenti di difficoltà e con tanti infortuni è difficile per l’allenatore e lo staff trovare il giusto equilibrio e il modo migliore di giocare. Abbiamo avuto sfortuna, non è una scusa, è solo una spiegazione seria e va accettata".
Quali, le differenze tra gli allenamenti di Antonio e quelli in Premier?
"Ci alleniamo molto, lavoriamo duramente, questo spiega il successo dell’anno scorso, la vittoria del campionato e della Supercoppa. Il lavoro che fai a porte chiuse emerge nelle partite. Cambiano i volumi di lavoro, l’intensità, ma i giocatori rispettano le indicazioni e devono dare il massimo ogni giorno. Antonio è un grande allenatore, molto forte, appassionato, conosce benissimo il calcio. È diverso da chiunque altro io abbia avuto in passato... Il senso d’inceretezza che infonde: con lui devi dare il massimo o hai un problema".
