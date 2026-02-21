Record presenze Napoli, la Top 20 della storia azzurra: ecco la classifica

vedi letture

Chi sono i giocatori con più presenze nella storia del Napoli? Dalla leggenda Hamsik agli storici Bruscolotti e Juliano. E chi può scalare la classifica?

Nel calcio moderno, dove i mercati si muovono vorticosamente e la fedeltà a un club è diventata merce rara, la classifica dei giocatori con più presenze nella storia della SSC Napoli è qualcosa di più di un semplice elenco numerico. È una mappa dell'identità partenopea, un racconto che attraversa decenni di storia — dagli anni della Serie B e della ricostruzione, ai primi scudetti dell'era Maradona, fino all'esplosione del Napoli moderno targato De Laurentiis che ha portato il club a competere stabilmente in Champions League ed a conquistare altri due Scudetti. Essere presenti in questa top 20 significa aver lasciato un segno indelebile a Napoli: non solo sul campo, ma nel cuore di una città intera.

Il Podio: Hamsik, Bruscolotti e Juliano, tre Epoche a Confronto

Il primato è di Marek Hamsik, arrivato a Napoli nell'estate del 2007 dal Brescia, uno dei colpi più lungimiranti dell'intera era De Laurentiis. Con quelle 520 presenze in dodici stagioni, il capitano azzurro è un simbolo totale, indissolubilmente legato alla città e alla squadra. Giuseppe Bruscolotti, storico capitano azzurro, ha incarnato lo spirito di combattività e dedizione che caratterizza i veri leader. Chiude il podio Antonio Juliano, il "Totonno" idolo di una generazione di tifosi: Juliano detiene il record di permanenza con la fascia di capitano del Napoli, ben dodici stagioni tra il 1966 e il 1978 ed è la colonna portante del Napoli che negli anni '60 sfiorò lo scudetto, chiudendo secondo dietro la Grande Inter di Herrera.

La Top 10: simboli azzurri ed altri pilastri dell'era ADL

Dal quarto al decimo posto la classifica racconta il Napoli degli ultimi trent'anni. Lorenzo Insigne, prodotto del settore giovanile partenopeo, è il quarto giocatore più presente di sempre con 434 presenze: la sua visione di gioco, la bellezza e l'efficacia oltre alla capacità di segnare gol importanti lo hanno reso per anni simbolo della città. Subito dietro Dries 'Ciro' Mertens con 397 presenze (è anche il miglior marcatore assoluto della storia del club). Callejon, Ferrario, Ferrara, Koulibaly e Zielinski completano una top 10 che racconta tre generazioni di calcio azzurro.

Chi può scalare la classifica? Giovanni Di Lorenzo e non solo

Guardando al presente e al futuro del Napoli, un nome su tutti potrebbe aggiornare questa classifica nei prossimi anni. Giovanni Di Lorenzo, capitano azzurro, ha già superato le 300 presenze in maglia azzurra e punta alla Top 10 al rientro dopo l'infortunio. Se resterà al Napoli ancora qualche stagione — come da sua volontà - ha tutte le carte in regola per avvicinarsi alla zona alta della classifica. A seguire Politano, non più però giovanissimo. Nel gruppo dei "possibili scalatori" - se dovessero legare la loro carriera all'azzurro - ci sono anche Alex Meret, Stanislav Lobotka ed Eljif Elmas. Il Napoli, tra qualche anno, può portare altri nomi in questa top 20 che rischia di essere sempre più contemporanea.

Top 20 All Time per presenze della storia del Napoli

Ecco la classifica completa raccolta da Tuttonapoli.net (i numeri si riferiscono alle presenze assolute in tutte le competizioni ufficiali)

1. Marek Hamsik – 520 presenze (Slovacchia)

2. Giuseppe Bruscolotti – 508 presenze (Italia)

3. Antonio Juliano – 501 presenze (Italia)

4. Lorenzo Insigne – 434 presenze (Italia)

5. Dries Mertens – 397 presenze (Belgio)

6. Moreno Ferrario – 397 presenze (Italia)

7. Piotr Zielinski – 364 presenze (Polonia)

8. José María Callejón – 349 presenze (Spagna)

9. Ciro Ferrara – 320 presenze (talia)

10. Kalidou Koulibaly – 317 presenze (Senegal)

11. Christian Maggio – 308 presenze (Italia)

12. Giovanni Di Lorenzo - 302 presenze (Italia) in attività

13. Paolo Cannavaro – 278 presenze (Italia)

14. Bruno Gramaglia – 275 presenze (Italia)

15. Attila Sallustro – 269 presenze (Paraguay/Italia)

16. Carlo Buscaglia – 268 presenze (Italia)

17. Matteo Politano 265 presenze (Italia) in attività

18. Luigi Pogliana – 261 presenze (Italia)

19. Ottavio Bugatti – 260 presenze (1948–1961, Italia)

20. Diego Armando Maradona – 258 presenze (Argentina)

20. Luciano Castellini – 258 presenze (Italia)