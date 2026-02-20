Atalanta-Napoli, le probabili formazioni Sky: in dubbio McTominay, sorpresa Alisson!

vedi letture

Si avvicina la delicata trasferta di Bergamo per il Napoli. Se l'Atalanta deve evitare distrazioni in vista del ritorno dei playoff di Champions League contro il Borussia Dortmund, i campioni d'Italia arrivano alla sfida della New Balance Arena con l’obiettivo chiaro di restare in scia al Milan e consolidare un piazzamento europeo. La trasferta si preannuncia complessa, sia per il valore dell’avversario sia per alcune incognite di formazione che tengono in apprensione l’ambiente azzurro.

In casa Napoli i riflettori sono puntati soprattutto sulle condizioni di Scott McTominay, ancora in forte dubbio dopo aver saltato la gara con la Roma, fa sapere Sky Sport. Il centrocampista resta un punto chiave nello scacchiere di Conte, che valuta alternative come l’arretramento di Elmas in mediana, mentre Gilmour difficilmente partirà titolare. In difesa è previsto il rientro di Juan Jesus, con Mazzocchi e Gutierrez pronti ad agire sugli esterni. Alle spalle di Hojlund dovrebbe muoversi Alisson, in una gara che per il Napoli vale molto più di tre punti: è uno snodo fondamentale nella corsa alla prossima Champions e nella crescita del progetto tecnico azzurro. Di seguito le probabili formazioni riferite dalla redazione di Sky Sport.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Alisson; Hojlund. All. Conte.