McTominay in dubbio per l'Atalanta: Conte ha pronta l'alternativa

L'edizione odierna de Il Mattino si proietta alla sfida con l'Atalanta e parla di una possibile staffetta scozzese a centrocampo, nel caso in cui McTominay non dovesse recuperare. Il quotidiano spiega che Scott non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca e già oggi punta a fornire segnali incoraggianti. Sul tavolo c’è anche la variabile Gilmour: l’altro scozzese è tornato a disposizione contro la Roma e rappresenta per Conte una pedina preziosa, su cui fare affidamento fin da subito. Non è stato impiegato mercoledì contro il Portici, scelta dettata dalla necessità di rifiatare dopo la sfida con i giallorossi, ma quando l’allenatore gli ha chiesto uno sforzo in più non ha esitato un attimo.

Come sottolinea Il Mattino, Billy è determinato a dimostrare di essere pronto e che il rientro, avvenuto nei tempi previsti con il via libera dello staff medico e del giocatore, può rivelarsi una carta importante per il Napoli. L’ipotesi di vederlo in coppia con Lobotka è concreta. Dal primo minuto contro l’Atalanta? Molto dipenderà dalle condizioni di McTominay e, soprattutto, dal minutaggio che Gilmour potrà garantire, anche se le indicazioni arrivate dopo il ritorno tra i convocati domenica scorsa sono positive