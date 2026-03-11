Podcast Futuro Conte, Orsi: “La sua carriera parla chiaro. Vi dico la mia…”

L'allenatore ed ex portiere Nando Orsi è intervenuto su Radio Tutto Napoli.

Prossima sfida: Napoli-Lecce. Possiamo definirla una sorta di testa-coda del campionato. Come vedi la partita? "Il Lecce nell’ultimo turno ha conquistato tre punti, ha mostrato a tratti buon calcio e ha saputo soffrire nei minuti finali contro la Cremonese. Il Napoli arriva invece rivitalizzato dalle due vittorie consecutive nelle ultime giornate. Apparentemente sembra una partita semplice, ma in Lecce si sta giocando la salvezza. Il Napoli, con il ritorno degli infortunati, può confermare il buon momento e consolidare la posizione in Champions League. In più, il risultato di Lazio-Milan potrebbe creare insidie, quindi vincere sarebbe importante per accorciare sul secondo posto".

Parliamo dei portieri del Napoli: Meret e Milinkovic-Savic. Perché Conte preferisce il portiere serbo? "Milinkovic-Savic incarna il portiere moderno: lancia lungo, fa ripartire l’azione, è un appoggio prezioso in fase difensiva. Meret è più “classico”: tecnico, bravo a coprire la porta, forse meno a suo agio con i piedi. Conte ha scelto Milinkovic-Savic, probabilmente anche in base allo stile di gioco della squadra e alle caratteristiche degli avversari. Non è detto che sia una scelta tattica in senso stretto, ma risponde al modo di giocare della squadra. Entrambi sono portieri di buon livello e affidabili".

Il Napoli può migliorare ancora? E Conte resterà? "La storia di Conte dice che ogni esperienza dura mediamente due anni, eccezion fatta per Juventus con tre anni. A fine stagione si siederà al tavolo con De Laurentiis e decideranno. Non penso che ci sarà un mercato da 180-200 milioni come quest’anno, ma la squadra rimarrà forte con qualche ritocco. Se Conte rimane, dovrà valutare gli aggiustamenti e decidere se continuare con la stessa filosofia di squadra. Il Napoli ha una base forte, con qualche miglioramento da fare soprattutto sulle alternative".

E il modulo? Tornerà al 4-1-4-1 o continuerà con il 3-4-2-1? "Il Napoli ha reso meglio con il 4-3-3 o il 3-4-2-1, con due esterni ali in grado di puntare l’uomo. All’inizio, con il 4-1-4-1 e Mectomini largo a sinistra, il ragazzo scozzese era un po’ limitato nelle incursioni. Ora con Højlund, Neres, Politano e Allison la squadra può ripartire più velocemente, quindi penso che continuerà così, con gli esterni alti che si allargano in fase di non possesso".

Come sarà la prossima Champions League per il Napoli? "Questa stagione è stata una delle peggiori Champions fatte dal Napoli e da una squadra italiana negli ultimi anni: arrivare 30esimi ha deluso le aspettative. Le assenze e gli infortuni hanno pesato, ma anche l’organizzazione e la gestione della squadra hanno inciso. Se Conte rimane, il prossimo anno la Champions dovrà avere maggiore priorità e dovrà essere affrontata in modo diverso, per evitare una stagione simile".