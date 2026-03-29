Podcast Futuro Lukaku, Schira: "Ecco dove può andare, ma c'è un rischio Anderlecht..."

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Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android) parlando nello specifico anche del caso Lukaku e degli scenari per l'estate tra ipotesi più o meno vantaggiosi.

Caso Lukaku: come interpreti questo braccio di ferro con il Napoli?

"Ormai il rapporto si è incrinato, la rottura in qualche modo c’è stata. Le prime pressioni c’erano state mesi fa, quando Lukaku aveva scelto la terapia conservativa e non di operarsi. Poi tutto il resto si è sviluppato: i problemi, la gestione, il fatto che, a differenza di De Bruyne che è tornato protagonista, Lukaku ha avuto difficoltà. Non abbiamo mai rivisto davvero Lukaku con continuità, solo un recupero parziale, con anche qualche ricaduta. Se ci aggiungi che è un giocatore che quando non è centrale nel progetto perde un po’ la bussola, e che c’è Hojlund che rappresenta il presente e il futuro, tutto porta verso un finale già delineato."

Cosa succederà nei prossimi giorni?

"Se rientra ci sarà un finale con un armistizio e poi dopo il mondiale si troverà una soluzione. Se invece non rientra e continua la gestione, probabilmente nella sua testa c’è il recupero per il mondiale. Ma comunque la mia sensazione è che si andrà verso l’addio in estate. Peccato perchè l'anno scorso è stato fondamentale, anche se se ne parla poco. È stato l’unico in Serie A in doppia cifra tra gol e assist. Se il Napoli quest’anno avesse avuto il vero Lukaku, senza infortuni, avrebbe avuto qualche punto in più e il sogno scudetto sarebbe più concreto."

Quali possono essere le destinazioni di Lukaku?

"Arabia e Turchia sono le soluzioni più semplici, mercati win-win, fanno felici tutti, i club recuperano dei soldini per non fare minusvalenza, 5mln non dispiacerebbero ed i giocatori fanno contrattoni. Attenzione anche alla Turchia, il Napoli ha già fatto affari lì, risolvono problemi. E' un target ideale per loro, un grande nome, il Galatasaray che forse perde Icardi, il Fenerbahce che deve rispondere al Gala, il Besiktas che deve alzare l'asticella. La MLS invece è più complicata per le regole, possono pagare solo quei 3 giocatori dell'organico e devi mandarne via uno per prenderne un altro. Ma poi può diventare un'idea anche per qualche club europei, in Premier solo di livello medio, un usato sicuro.

Timore soluzione romantica col Napoli che deve contribuire all'ingaggio?

"Lui ragiona poco romanticamente. Quest'ipotesi però dell'Anderlecht la terrei nel mazzo, mi hanno chiamato dei colleghi dal Belgio e hanno qualche sensazione di questo tipo. Un clamoroso ritorno, anche se economicamente ha un ingaggio a salire ad 8mln di euro e l'Anderlecht gli può dare un quarto. Io conoscendo De Laurentiis... sui contratti è ferreo, faccio fatica ad immaginare un Napoli che paghi il 60% l'80% dell'ingaggio. Lì rischierebbe veramente di restare fuori, è già successo con Osimhen, Milik... lì sarebbe una situazione scorbutica, ma è presto, poi c'è il Mondiale. Il Mondiale può cambiare tutto. Se fa bene, si riapre il mercato. È una vetrina che può cambiare le dinamiche e offrire opportunità che oggi non vediamo. Intanto il fatto che il Napoli non abbia messo acqua sul fuoco è il segnale che il rapporto si è sfilacciato. Le strade probabilmente si separeranno."