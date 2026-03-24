Podcast Futuro Napoli, Mele: "Va fatta questa riflessione per la prossima stagione"

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Silver Mele, giornalista e volto di Canale 8, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video.

Perché oggi mancano talenti nella Nazionale rispetto al passato?

"È un discorso molto ampio, che non si può liquidare in pochi minuti e che andrebbe fatto risalire a un processo di riorganizzazione del calcio italiano, con più spazio alle nostre risorse nei club di Serie A, andando anche oltre i risultati immediati per coltivare la qualità dei singoli attraverso fiducia e continuità. Non è possibile continuare a considerare giovani i 23-24enni, quando altrove vengono lanciati 6-7-8 anni prima. È un sistema che penalizza la Nazionale, che da tempo arranca e paga con le esclusioni dai Mondiali."

Il Napoli può puntare al secondo posto e mettere pressione all’Inter?

"Il Napoli è una squadra fortissima. Questa stagione rischia di essere il più grande rimpianto, perché è molto difficile, per me impossibile, che l’Inter si suicidi. Però il Napoli ci arriverà vicino e resterà il rammarico per infortuni, gestione del mercato e anche errori arbitrali che hanno tolto diversi punti. A ranghi completi, secondo me, il Napoli sarebbe primo o molto vicino all’Inter."

Quanto pesa la sfida Napoli-Milan dopo la sosta?

"Il Napoli deve vincere e basta, per superare il Milan e continuare a mettere pressione all’Inter. Dopo i prossimi due turni avremo un quadro chiaro. Se l’Inter farà il suo, il Napoli dovrà comunque blindare la Champions e un secondo posto che meriterebbe. Poi si vedrà, ma l’Inter un po’ di pressione la sta sentendo."

Meglio essere davanti o inseguire in questa fase?

"Io vorrei i punti di chi è davanti, però è innegabile che allenatori come Conte e Allegri abbiano più esperienza nella gestione di questi momenti rispetto a chi è all’inizio."

Quanto è forte il Napoli al completo?

"Questa può diventare la stagione dei rimpianti per quanto è forte e compatta la rosa, con tutte le alternative a disposizione. Faccio un applauso alla società per aver costruito una rosa così. Il secondo posto può essere visto sia come impresa, per i tanti problemi, sia come minimo per una squadra così forte: la verità sta nel mezzo. A ranghi completi questa squadra è capace di tutto, ma resta il rammarico per i tanti infortuni e alcune scelte di mercato. Su questo si dovrà riflettere in modo costruttivo per il futuro."