Conte lo ha fatto: ha messo in pratica quello che aveva annunciato mesi fa

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Il sogno scudetto resta vivo sulla scorta anche di quanto accaduto lo scorso anno con i nerazzurri che erano avanti in primavera

Conte lo aveva già annunciato. Lo aveva detto. E lo aveva già fatto. E' andato a Torino durante la sosta e ci resterà almeno fino all'inizio della prossima settimana quando torneranno anche i primi nazionali e si potrà cominciare a preparare la sfida di lunedì 6 aprile nel giorno di Pasquetta contro il Milan. Del tema parla anche La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il sogno scudetto resta vivo sulla scorta anche di quanto accaduto lo scorso anno con i nerazzurri che erano avanti in primavera prima poi del sorpasso da parte del Napoli. Anche se ora la classifica è diversa.

Conte e la scelta comunicata al Napoli

"Antonio Conte è tornato a casa, ieri, sul primo volo per Torino Caselle. Stavolta non per ritrovare un po' di serenità dopo giorni burrascosi, semplicemente per godersi la famiglia e il relax, sfruttando la sosta delle nazionali. Conte mette così in pratica ciò che aveva già annunciato mesi fa, quando insieme alla società - decise di prendersi un periodo di pausa per staccare la spina e schiarirsi le idee, dopo uno sfogo forte e diretto contro la squadra, a seguito della sconfitta di Bologna. Stavolta, invece, c'è il sereno a Castel Volturno". D'altronde la squadra è terza a un punto dal Milan con l'Inter a +7 ma che è in un momento poco felice. E all'orizzonte c'è la sfida ai rossoneri per provare il sorpasso.