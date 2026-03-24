Infortunio Politano: le sue condizioni e i tempi di recupero

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Aspettando di avere novità anche da Coverciano, con il gruppo azzurro al lavoro, delle sue condizioni ha parlato questa mattina Repubblica

Matteo Politano, esterno del Napoli, uno dei leader del gruppo e uno dei giocatori con più presenze nella storia del club, ha saltato ieri la sessione di allenamento pomeridiana con la Nazionale italiana. Stando a quanto riportato da Sky Sport, il calciatore azzurro è stato visto con un'evidente fasciatura al polpaccio, segnale di quello che dovrebbe essere un problema muscolare. Condizioni da valutare, ora, le sue, in vista del futuro, ricordando che la squadra di Gattuso affronterà giovedì sera a Bergamo l'Irlanda del Nord per la semifinale playoff con vista sul Mondiale.

Infortunio Politano: le ultime da Coverciano

Aspettando di avere novità anche da Coverciano, con il gruppo azzurro al lavoro, delle sue condizioni ha parlato questa mattina anche il quotidiano Repubblica facendo il punto della situazione sul Napoli che invece oggi riprenderà gli allenamenti: "La ripresa senza i 13 big convocati dalle rispettive Nazionali (da verificare le condizioni fisiche di Matteo Politano, dolorante a un polpaccio) è prevista per oggi e a lavorare con i giocatori rimasti a Castel Voltuno ci sarà il fidato vice Christian Stellini. Il tecnico leccese si prenderà invece una settimana di riposo per stare con i suoi familiari - a Torino e in Puglia - e ritornerà in città solo lunedì prossimo", si legge.