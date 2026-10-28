Podcast Monza-Napoli, Gaito: "Risultati così negativi che siamo già all'ultima spiaggia"

Anche per questo la partita con la Roma, che è stata ben giocata per lunghi tratti, non possiamo catalogarla come una buona partita.

Il direttore di Tuttonapoli.net, Antonio Gaito, intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica live ogni giorno dalle 7, ed ha analizzato il delicato momento in casa Napoli, partendo dal problema atavico del blocco troppo basso.

Allegri rischia l'esonero qualora non dovesse vincere contro il Monza e nemmeno con la Juventus?

"Se entriamo in questo campo, possiamo dire anche che, risultati alla mano, Allegri avrebbe forse già meritato l'esonero. Con questi numeri solitamente si arriva a un'interruzione del rapporto, infatti Donadoni con questi numeri fu esonerato, ma vediamo, si prova a fare qualcosa per cambiare la situazione. Poi va detto che con Allegri i ragionamenti sono del tutto particolari. Si tende a dare tempo, a trovare altre situazioni contingenti e a metterle su un piano superiore perché ha un nome di un certo tipo, un palmarès di un certo tipo e un ingaggio di un certo tipo. Altri allenatori con questo ruolino sarebbero stati già esonerati, su questo dobbiamo essere chiari.

Poi, per carità, possiamo dire che è anche giusto così, perché Allegri si è conquistato questo credito negli anni, nel corso della carriera. Ha vinto tanto e quindi con lui si fanno ragionamenti diversi. Va sempre contestualizzato anche il discorso economico, perché bisognerà prima o poi capire perché dal biennale si è passati a un triennale. Un contratto di tre anni a oltre 4 milioni di euro ti costringe a fare ragionamenti sulla sua storia e sul suo palmarès. Non voglio fare nomi, però altri allenatori, anche trattati dal Napoli, con questi risultati avrebbero trovato un ambiente molto più critico, che avrebbe forse portato la società a fare delle riflessioni.

Speriamo che le prossime partite possano invertire il trend, come ha detto Allegri, e quindi sgombrare il campo da queste ipotesi. Però è chiaro che ogni partita ora per il Napoli è una finale. Non c'è più margine d'errore. Il Napoli è partito talmente male che anche un pareggio adesso rischia di compromettere praticamente il campionato, direi la stagione, perché anche in Champions il discorso è più o meno simile dopo la sconfitta con il Villarreal. Il Napoli ha davanti a sé un cammino non facile. Avete visto anche i risultati di ieri: a ogni minimo passo falso gli azzurri rischiano di alzare bandiera bianca".

Le squadre davanti continuano a correre. Roma, Como e Lazio hanno vinto, magari soffrendo, ma hanno portato a casa i tre punti.

"Assolutamente, ma i distacchi sono già incredibili. Per questo dicevo che altri allenatori con questo ruolino sarebbero stati già allontanati, perché la classifica è quella di un progetto tecnico che non funziona, che non va. Anche per questo la partita con la Roma, che è stata ben giocata per lunghi tratti, non possiamo catalogarla come una buona partita. Su questo non è mancato qualche scontro d'opinione con alcuni nostri radioascoltatori.

Però la partita con la Roma non è una gara di inizio stagione. Se fosse stata la prima o la seconda giornata avrei detto: va bene, cresceremo, è un punto di partenza importante. Ma noi veniamo già da un trend molto negativo e anche una partita con la Roma fatta in quel modo non può più bastare, perché non hai più margine d'errore. La Lazio è a 14 punti di vantaggio, speriamo possano diventare 11. Bisogna recuperare tre punti a tutte le rivali che hanno giocato ieri. La Roma è a più 10 e abbiamo visto che non è forse in un momento brillantissimo, lo ha ammesso anche Gasperini.

Il Como stesso, che sta affrontando la Champions e non ha giocatori abituati al doppio impegno, sta comunque tenendo senza fare cose eccezionali. Non è ancora nella sua versione migliore in campionato e ha comunque nove punti in più. Vediamo poi cosa faranno Milan e Juventus, che hanno una montagna di infortuni, forse anche più del Napoli. Siamo veramente già in un clima, nonostante la temperatura, da ultima spiaggia".