Squalifica Allegri, Dazn svela cos'ha detto a Colombo e Sacchi per farsi espellere

Squalifica Allegri: due giornate, salta Monza e Juventus. Ecco cosa è successo dopo Napoli-Roma

Massimiliano Allegri non sarà in panchina né contro il Monza né contro la Juventus. Il Giudice Sportivo ha infatti inflitto due giornate di stop al tecnico del Napoli, espulso nel finale di Napoli-Roma, terminata 3-3 al Maradona, in occasione del gol del pareggio giallorosso firmato dall’argentino Balerdi.

Napoli-Roma, le telecamere DAZN mostrano le proteste di Allegri a Colombo e Sacchi

Le telecamere di DAZN hanno ricostruito tutti gli episodi che hanno portato all’espulsione di Allegri. L’insofferenza del tecnico livornese nasce già nel primo tempo, quando ritiene che un fallo di Cristante su De Bruyne meriti il cartellino giallo. Al quarto uomo Sacchi dice: “Non iniziate, è uguale al giallo su Marin”. Sacchi risponde: “Su Marin c’era imprudenza”. Al 54' arriva un nuovo episodio: Wesley travolge Politano e Allegri si rivolge ancora a Sacchi: “Ma è punizione”. Poi aggiunge: “E’ un fallo da ammonizione”.

Il contatto Balerdi-Beukema e il cartellino rosso ad Allegri

È sul gol del 3-3 della Roma che Allegri perde definitivamente la pazienza. Il tecnico livornese nota subito il contatto tra Balerdi e Beukema, inizia a protestare e si avvicina con toni duri a Sacchi. Pochi secondi dopo la Roma pareggia e Allegri manda a quel paese il quarto uomo, che a quel punto chiama l’arbitro Colombo, il quale estrae il cartellino rosso. “Ma cosa ho detto? Mi dici cosa ho detto?”, chiede Allegri a Sacchi, tornando a muso duro contro di lui. Quando poi l’allenatore del Napoli viene allontanato, si toglie la giacca urlando ‘No!’ e se la prende anche con la panchina della Roma: “Ma andate a cag**e anche voi vai”.