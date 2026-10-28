Allegri cambia di nuovo modulo: ecco come sfiderà il Monza

Il tecnico azzurro punta sul modulo con cui ha conquistato tanti successi alla Juventus:

Il tecnico azzurro punta sul modulo con cui ha conquistato tanti successi alla Juventus: Rrahmani guida la difesa, Lobotka in regia con Anguissa e McTominay Massimiliano Allegri torna al passato e rispolvera il 3-5-2. Una scelta che comporta novità significative nell'undici del Napoli, sia in difesa che a centrocampo. Come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico azzurro "torna alla difesa a tre e al modulo con cui ha vinto – e tanto – alla Juve: 3-5-2".

Allegri cambia ancora: torna il 3-5-2, debutta Marianucci. Due big a centrocampo

La principale novità riguarda Marianucci, pronto al debutto stagionale, mentre Rrahmani ritroverà una posizione centrale nel reparto arretrato.

In mezzo al campo spazio nuovamente a Stanislav Lobotka, chiamato a gestire i tempi della manovra e a guidare la costruzione dal basso. Il quotidiano evidenzia il ritorno dello slovacco "al centro della contesa", con il compito di "dettare i ritmi della pressione e del palleggio".

A cambiare sarà anche la struttura del centrocampo, con Lobotka affiancato da Anguissa e McTominay, nuovamente protagonisti nel ruolo di mezzali. In attacco la coppia Lucca-Giovane.